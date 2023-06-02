Но пока это остаётся дорогим удовольствием.

Анализ экспозиции стендов многих производителей ноутбуков на выставке Computex 2023 позволил представителям Bloomberg заявить, что многие из них в перспективных моделях рассчитывают перейти на применение панелей типа OLED, которые хотя и обеспечивают более реалистичное и чёткое изображение, увеличивают не только энергопотребление, но и стоимость всего ноутбука.

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Источник изображения: Acer

Сама OLED-панель типоразмера 15,6 дюйма, например, может стоить в два с половиной или три раза больше, чем ЖК-панель аналогичного размера. В составе ноутбука это приводит к тому, что его стоимость оказывается выше аналога с дисплеем типа LCD на сотню-другую долларов США. Вторым препятствием к массовому применению OLED-дисплеев в ноутбуках остаётся высокая концентрация производства в руках Samsung Electronics, а также довольно высокий уровень брака при производстве панелей крупнее 15 дюймов в диагонали.

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Решить часть проблем в этой сфере могло бы появление OLED-панелей нужного типоразмера в исполнении BOE Technology и LG Display, а также масштабирование последней из компаний производства дисплеев типа MiniLED, которые ещё дороже и должны использоваться в Apple MacBook следующего поколения. Новые дисплеи могли бы стать фактором, привлекающим к ноутбукам новых клиентов, которые за период пандемии успели закупиться на годы вперёд. Если оживление спроса в сегменте и произойдёт, как считают некоторые эксперты, то случится это не ранее следующего года.