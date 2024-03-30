Если ввести адрес кошелька в поисковик, можно просмотреть остаток цифровых монет на счету владельца.

Компания Google внедрила новую функцию в свой сервис, которая затрагивает сети Bitcoin, Polygon, Arbitrum, Avalanche, Optimism и Fantom. Теперь пользователи могут легко просматривать баланс своих криптовалютных кошельков для нативных монет этих блокчейнов.

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Эта инновационная функция интегрирована прямо в поисковый сервис Google. Достаточно просто ввести адрес своего кошелька в поисковую строку, чтобы увидеть остаток цифровых активов на вашем счету.

В Google отмечают, что сервис позволяет просматривать только нативные токены для каждой из упомянутых сетей, а текущий баланс на счету соответствует информации на момент последней транзакции.

Это не первый шаг Google в сфер криптовалют. Ранее поисковый гигант начал отображать балансы криптовалютных кошельков, связанных с доменами Ethereum Name Service (ENS). Начиная с текущего года, корпорация изменила свою политику относительно криптовалют и связанных с ними продуктов.

Новая функция может вызвать разные реакции в криптосообществе. Не следует удивляться появлению нового функционала в поисковике, учитывая текущее законодательство, разрабатываемое в ЕС и других странах по отношению к криптобиржам и приложениям. Возможно, вскоре остатки свободы в криптомире окончательно исчезнут.

Но внедрение новой функции Google, позволяющей отслеживать баланс криптовалютных кошельков, все равно является еще одним шагом к повышению удобства использования криптовалюты для миллионов пользователей по всему миру.