Новая функция Google Maps на основе искусственного интеллекта будет предлагать оптимальные маршруты с учетом предпочтений и истории пользователя.

Компания Google анонсировала добавление новой функции искусственного интеллекта в свой популярный картографический сервис Google Maps. Новая функция позволит пользователям автоматически составлять персонализированные туристические маршруты в любом городе мира.

Согласно заявлению Google, новая функция использует алгоритмы машинного обучения для анализа предпочтений и истории поиска пользователя в Google Maps. На основе этих данных ИИ сможет предлагать оптимальный маршрут, включающий достопримечательности, рестораны, магазины и другие объекты инфраструктуры, интересные конкретному пользователю.

"Наша цель - сделать планирование путешествий как можно более персонализированным и удобным," - заявил директор Google Maps Энди Чен. "Теперь туристический маршрут будет составлен именно под ваши интересы и предпочтения, основываясь на том, что вы искали и просматривали ранее в Google Maps".



Помимо достопримечательностей, новая функция также учитывает предпочтения пользователя в еде, шоппинге, ночной жизни. Кроме того, маршрут будет оптимизирован с учетом имеющегося бюджета и занятости - ИИ постарается уложиться в отведенное время и финансы.



Новая опция уже начала появляться в мобильном приложении Google Maps для пользователей Android и iOS. Ее постепенно активируют на всех рынках, где доступен сервис. Полностью развернуть функцию планируется в течение нескольких недель.