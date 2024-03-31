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Kefir32
Google: телефоны с моделями искусственного интеллекта будут занимать много памяти
Запуск модели Google Gemini на телефонах Google Pixel 8 и Pixel 8 Pro вызвал ряд вопросов и споров.

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Google предложит функцию Gemini Nano для Pixel 8 в июньском ежеквартальном обновлении, а Pixel 8 Pro получит прямой доступ к этой функции. Шонг Чау, вице-президент Google по устройствам и сервисам, заявил, что 12 ГБ оперативной памяти Pixel 8 Pro идеально подходят для работы Gemini Nano, позволяя в полной мере раскрыть ее потенциал. Включение функции "Умный ответ" на Pixel 8 может существенно повлиять на работу пользователя из-за ограниченного объема оперативной памяти устройства в 8 ГБ.

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Чау рассказал о возможных последствиях использования в телефоне больших языковых моделей (LLM). Чтобы обеспечить постоянную доступность, Google стремится сделать некоторые модели ИИ "резидентными" в памяти. В результате функция "Умный ответ" на базе Gemini в настоящее время доступна только через опции разработчика на Pixel 8 и Pixel 8 Pro. Модель Gemini Nano может потреблять значительное количество системной памяти, которую невозможно легко освободить.

Стоит отметить, что в настоящее время телефоны на базе Android требуют минимум 8 ГБ оперативной памяти, но в будущем этот стандарт может быть увеличен. Высокотехнологичные телефоны на рынке уже имеют 24 ГБ оперативной памяти, в то время как флагманы обычно оснащаются 12 или 16 ГБ ОЗУ. Хотя самая младшая версия Samsung Galaxy S24 имеет всего 8 ГБ оперативной памяти, она все равно способна с легкостью работать с моделью Gemini Nano. Первоначальное утверждение Google о том, что Pixel 8 имеет аппаратные ограничения, не имеет под собой оснований.

Обычные пользователи могут не нуждаться в подобной функциональности, но потенциал генеративного ИИ очень велик. Обычные пользователи могут не нуждаться в подобной функциональности, но потенциал генеративного ИИ очень велик. Google кровно заинтересована в продвижении технологий ИИ, но нельзя игнорировать преимущества для пользователей. Хотя ChatGPT имеет свое место, есть несколько действительно полезных функций генеративного ИИ на уровне ОС, которые не стоит упускать из виду. Пользователям не нужна возможность генерировать автоматические ответы. Отключение этой функции позволит освободить память, которую можно выделить для других приложений.

#gemini #google pixel 8 pro #google pixel 8 #gemini ai #gemini nano
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Стандартная версия смартфона Google Pixel 8 получит Gemini Nano уже в этом году
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