Huawei готовится представить серию флагманских аппаратов P70

Появляется всё больше информации относительно выходящих в недалёком будущем смартфонов линейки Huawei P70. Их анонс ожидается уже в апреле. В преддверии этого аппараты протестировали в бенчмарке Geekbench. Здесь обнаружились смартфоны с модельными номерами AL10, AL80 и AL00.

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Стандартным Huawei P70 должен быть ALT-AL10, который набрал 1243 и 3840 баллов в одноядерных и многоядерных тестах. ALN-AL80 может представлять собой модель P70 Pro. Его результат составил 1348 и 4114 баллов соответственно.

Результат модели MNA-AL00 заметно выше и составляет 1784 и 4589 баллов. Это может быть смартфон Huawei P70 Art.

В первых двух аппаратах скорее всего применяется процессор Kirin 9000s, который используется и в Huawei Mate 60 Pro. У него 12 ядер с двумя на частоте 2,62 ГГц, шестью 2,15 ГГц и четырьмя 1,53 ГГц. P70 Art может работать на другом процессоре. У него четыре ядра с частотой 2,02 ГГц, три 2,75 ГГц и одно 3,19 ГГц. Объём оперативной памяти здесь составляет 12 ГБ.

Инсайдер Digital Chat Staiton сообщает, что стандартный P70 получит поддержку спутниковой связи BeiDou, а в двух других моделях вдобавок ещё будут и спутниковые звонки посредством Tiantong 1.