Вариантов новой модели будет как минимум четыре — Huawei P70, P70 Pro, P70 Pro+ и P70 Art.

Согласно просочившемуся скриншоту, Huawei выпустит серию P70 2 апреля. Изображение появилось на Weibo, за ним быстро последовали другие утечки, в том числе о ключевых характеристиках всей серии.

По словам одного пользователя, вариантов будет как минимум четыре — Huawei P70, P70 Pro, P70 Pro+ и P70 Art. Мы не можем проверить, являются ли эти характеристики и изображения реальными, а наши постоянные источники по-прежнему ничего не говорят по этому поводу, поэтому пока не принимайте ничего как должное.

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Ожидается, что все телефоны будут оснащены чипсетом Kirin 9000S. Это SoC, построенный по 7-нм техпроцессу от SMIC, и в настоящее время ведется расследование, нарушил ли производитель экспортные правила США.

Сложно расшифровать полную спецификацию, которая не только на китайском языке, но и в низком разрешении. Вот фрагменты, которые смогли разобрать: