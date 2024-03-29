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Согласно просочившемуся скриншоту, Huawei выпустит серию P70 2 апреля. Изображение появилось на Weibo, за ним быстро последовали другие утечки, в том числе о ключевых характеристиках всей серии.
По словам одного пользователя, вариантов будет как минимум четыре — Huawei P70, P70 Pro, P70 Pro+ и P70 Art. Мы не можем проверить, являются ли эти характеристики и изображения реальными, а наши постоянные источники по-прежнему ничего не говорят по этому поводу, поэтому пока не принимайте ничего как должное.
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Ожидается, что все телефоны будут оснащены чипсетом Kirin 9000S. Это SoC, построенный по 7-нм техпроцессу от SMIC, и в настоящее время ведется расследование, нарушил ли производитель экспортные правила США.
Сложно расшифровать полную спецификацию, которая не только на китайском языке, но и в низком разрешении. Вот фрагменты, которые смогли разобрать:
|
Хуавей Р70
|
Хуавей П70 Про
|
Хуавей П70 Про+
|
Huawei P70 Арт
|
Чипсет
|
Кирин 9000С
|
Кирин 9000С
|
Кирин 9000С
|
Кирин 9000С
|
Отображать
|
6,58-дюймовый LTPO-OLED-дисплей
|
6,76-дюймовый LTPO-OLED-дисплей
|
6,76-дюймовый LTPO-OLED-дисплей
|
6,76-дюймовый LTPO-OLED-дисплей
|
Основная камера
|
50 МП OV50H 1/1,3
|
50 МП OV50H 1/1,3
|
50 МП IMX989 1 дюйм
|
50 МП IMX989 1 дюйм
|
Селфи-камера
|
13 МП 1/2,36 дюйма
|
13 МП 1/2,36 дюйма
|
13 МП 1/2,36 дюйма
|
13 МП 1/2,36 дюйма
|
Батарея
|
5000 мАч
|
5200 мАч
|
5100 мАч
|
5100 мАч
|
Зарядка
|
88 Вт проводной + 50 Вт беспроводной
|
88 Вт проводной + 80 Вт беспроводной
|
88 Вт проводной + 80 Вт беспроводной
|
88 Вт проводной + 80 Вт беспроводной
|
Начальная цена
|
4999 юаней ($700) за 12/512 ГБ
|
6999 юаней ($970) за 12/256 ГБ
|
8999 юаней ($1200) за 16/512 ГБ
|
9 999 юаней ($1 400) за 16/512 ГБ