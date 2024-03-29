Если верить полученной информации, Huawei P70, P70 Pro, P70 Pro+ и P70 Art Edition будут официально представлены уже на следующей неделе.

Следующая неделя обещает быть богатой на события для любителей техники – предполагается, что Huawei представит несколько новых моделей в серии P70. Недавно в китайской социальной сети Weibo были опубликованы фотографии, которые, предположительно, демонстрируют дизайн Huawei P70 Pro и Huawei P70 Art Edition. По официальной информации, анонс таких новых продуктов запланирован на 2 апреля.

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Однако, стоит отметить, что эти изображения были получены из неизвестных источников в Китае, поэтому относиться к ним стоит с некоторой долей скепсиса. Все же, уже в нескольких источниках упоминался необычный треугольный модуль камеры, поэтому сейчас существует много предположений, что следующее поколение флагманской камеры Huawei будет оснащено тремя камерами, расположенными в форме кнопки воспроизведения. Помимо этого, Art Edition может порадовать своим привлекательным узором на задней панели, который благодаря инновационным материалам и производственным процессам придает модели особый шарм.

Если верить последним слухам, все четыре модели – Huawei P70, P70 Pro, P70 Pro+ и P70 Art Edition – будут оснащены процессором Hisilicon Kirin 9000s, ярким LTPO OLED-дисплеем с яркостью 3000 нит, а также 13-мегапиксельной селфи-камерой с сенсором размером 1/2,36 дюйма. Аккумуляторы данных устройств поддерживают быструю проводную зарядку мощностью 88 Вт, а также имеют возможность быстрой беспроводной зарядки, ограниченной 50 Вт для базовой модели и 80 Вт для трех более дорогих вариантов.

Как известно, у серии Huawei P всегда была сильная система камер, и P70 здесь не является исключением. Заявляется, что у Huawei P70 Pro+ и Huawei P70 Art Edition будет основная камера на 50 Мп с сенсором Sony IMX989 размером 1 дюйм, широкоугольная камера на 50 Мп с сенсором Sony IMX858 размером 1/2,55 дюйма, а также камера на 50 Мп с перископическим телеобъективом, оснащенным этим же сенсором, 4-кратным зумом и функцией макросъемки.