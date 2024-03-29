Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
СтарыйДед
Huawei P70 Pro с процессором Hisilicon Kirin 9000s получит треугольный модуль камеры
Если верить полученной информации, Huawei P70, P70 Pro, P70 Pro+ и P70 Art Edition будут официально представлены уже на следующей неделе.

реклама

Следующая неделя обещает быть богатой на события для любителей техники – предполагается, что Huawei представит несколько новых моделей в серии P70. Недавно в китайской социальной сети Weibo были опубликованы фотографии, которые, предположительно, демонстрируют дизайн Huawei P70 Pro и Huawei P70 Art Edition. По официальной информации, анонс таких новых продуктов запланирован на 2 апреля.

реклама

Однако, стоит отметить, что эти изображения были получены из неизвестных источников в Китае, поэтому относиться к ним стоит с некоторой долей скепсиса. Все же, уже в нескольких источниках упоминался необычный треугольный модуль камеры, поэтому сейчас существует много предположений, что следующее поколение флагманской камеры Huawei будет оснащено тремя камерами, расположенными в форме кнопки воспроизведения. Помимо этого, Art Edition может порадовать своим привлекательным узором на задней панели, который благодаря инновационным материалам и производственным процессам придает модели особый шарм.

Если верить последним слухам, все четыре модели – Huawei P70, P70 Pro, P70 Pro+ и P70 Art Edition – будут оснащены процессором Hisilicon Kirin 9000s, ярким LTPO OLED-дисплеем с яркостью 3000 нит, а также 13-мегапиксельной селфи-камерой с сенсором размером 1/2,36 дюйма. Аккумуляторы данных устройств поддерживают быструю проводную зарядку мощностью 88 Вт, а также имеют возможность быстрой беспроводной зарядки, ограниченной 50 Вт для базовой модели и 80 Вт для трех более дорогих вариантов.

Как известно, у серии Huawei P всегда была сильная система камер, и P70 здесь не является исключением. Заявляется, что у Huawei P70 Pro+ и Huawei P70 Art Edition будет основная камера на 50 Мп с сенсором Sony IMX989 размером 1 дюйм, широкоугольная камера на 50 Мп с сенсором Sony IMX858 размером 1/2,55 дюйма, а также камера на 50 Мп с перископическим телеобъективом, оснащенным этим же сенсором, 4-кратным зумом и функцией макросъемки.

#смартфон #huawei #смартфон 2024 #huawei p70 #huawei p70 art #huawei p 70 pro #huawei p10
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Служба безопасности Финляндии считает, что Россия остаётся самой большой угрозой для страны
1
Ошибка драйвера NVIDIA лишила Virtus.pro победы в турнире и $1.25 млн
45
Илон Маск заявил, что человекоподобный робот Tesla будет стоить как половина электромобиля
4
Reuters: китайский широкофюзеляжный лайнер COMAC C929 находится на стадии детального проектирования
1
Boeing начинает строительство производственного комплекса по сборке беспилотников MQ-28 в Квинсленде
+
Отряд спецназа взял штурмом дом в Миссури, опираясь лишь на данные функции Apple Find My
+
Обладатель импланта Neuralink рассказал, как он всю ночь играл в Civilization VI силой мысли
1
США влияют на союзников с целью запрета обслуживания оборудования для производства чипов в Китае
+
Теплозащитные керамические плитки корабля SpaceX Starship продаются на eBay за тысячи долларов
3
В ночь на 27 марта российские войска нанесли удары дронами-камикадзе по базам ВСУ
+
Разработчик Ubuntu пошёл по стопам Microsoft и заявил о выпуске платных обновлений для Linux
4
Infinix Note 40 Pro 5G станет первым телефоном серии с магнитной беспроводной зарядкой
+
В Galaxy S25 Ultra может использоваться тот же титан класса Grade 2, что и в Galaxy S24 Ultra
1
Samsung возвращает важную функцию экономии заряда батареи в One UI 6.1
+
Украина впервые на поле боя потеряла американский БТР M1117
1
В марте 2024 года на БАМе были завершены работы по ряду важных объектов
5
OPPO Find X7 Ultra Satellite Communication Edition будет оснащён изогнутым дисплеем 6,82 дюйма
+
Космический телескоп Джеймс Уэбб сделал первый в истории снимок протопланетного диска
+
Google навязывает всем пользователям новый генеративный поиск
+
В США замечен первый модернизированный истребитель F-22 Raptor, с более высокой дальностью полёта
+

Популярные статьи

Можно ли заряжать обычные одноразовые батарейки
27
Выход из позиционного тупика СВО - иракский сценарий в прорыве глубокой обороны ВСУ ч.2
12
GeForce RTX 4090 vs GeForce RTX 4070 SUPER – как сэкономить 200 000р без потери качества графики
30
Собираем народный игровой компьютер весной 2024 года — без переплаты, но и не экономя на важном
14
Как продать Notcoin, может ли он стоить 1$ и будет ли он Bitcoin-ом в мире мем-токенов
2
Разбираемся, можно ли выжить на SSD объемом 120 ГБ в 2024 году и как сэкономить место на диске C:\
20
Небольшое тестирование трех термопаст: Arctic Cooling MX-4, ID-Cooling Frost X25 и Thermalright TF8
33
NVIDIA против AMD – какая компания успешнее
81
Теория хамелеона и еще 5 способов поиска Физики за пределами Стандартной модели
+
Для укрепления своей экономики Китай может вернуться к валютной стратегии "нищий-сосед"
+

Сейчас обсуждают

Апшеронский скакел
11:38
А ты животное забыло, как визжало: москаляку на гиляку?
Россия начала деконструкцию украинской газотранспортной системы
Апшеронский скакел
11:37
Салоед, тупее вас в этом мире никого не нашлось
Россия начала деконструкцию украинской газотранспортной системы
Апшеронский скакел
11:36
Герань тебе в форточку
Россия начала деконструкцию украинской газотранспортной системы
Вадим Кудрявцев
11:36
Она есть и сейчас и в огромном количестве.Носителей нет для нее.Крайний раз ее в январе 89 в Афгане применяли с Ту-16.Она там реально ущелья складывала.вещь классная
Россия возобновляет производство трёхтонных бомб ФАБ-3000: какую роль они сыграют на поле боя
Чато -- Бот
11:34
The Callisto Protocol лишилась Denuvo — минимальная частота кадров повысилась на 22%
Апшеронский скакел
11:34
Чубатый, мы знаем, что вы дегepaты
Россия начала деконструкцию украинской газотранспортной системы
VladTag
11:34
Візьми, свиня, похрумкуй, заробив.
Россия начала деконструкцию украинской газотранспортной системы
Чато -- Бот
11:34
Каклам да колбасевичам просьба не беспокоиться.
The Callisto Protocol лишилась Denuvo — минимальная частота кадров повысилась на 22%
Chihonya
11:34
успешные гомогеи))))
Небольшое тестирование трех термопаст: Arctic Cooling MX-4, ID-Cooling Frost X25 и Thermalright TF8
Chihonya
11:33
успешный причем)))
Небольшое тестирование трех термопаст: Arctic Cooling MX-4, ID-Cooling Frost X25 и Thermalright TF8
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем