Релиз отложенных смартфонов Huawei P70 всё ближе

Компания Huawei продолжает расширять свои предложения на рынке мобильных устройств. Представив аппараты Mate 60 и Mate X50, китайский производитель собирается предложить несколько смартфонов серии Huawei P70. Поначалу они должны были быть анонсированы в начале марта, но в итоге срок немного перенесли. Инсайдер Digital Chat Station сообщает, что анонс состоится уже скоро.

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Точная дата пока не называется. Ожидается использование процессора Huawei Kirin 9000, который должен принести прирост производительности по сравнению с Kirin 9000S из смартфонов Mate 60. Результаты тестов в сеть пока не попадали.

Предположительно, аппараты получат размеры экранов от 6,58 до 6,8 дюйма. Речь идёт об изогнутых панелях LTPO с высоким разрешением. Ожидается применение основной камеры на сенсорах OV50H или IMX989. Разрешение сверхширокоугольной камерой будет составлять 50 Мп, как и телеобъектива-перископа с четырёхкратным зумом.

Стоимость пока неизвестна. Для сравнения можно назвать прошлогоднюю модель Huawei P60 Art за 9000 юаней или $1340.