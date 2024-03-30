Kia готовит конкурента для Toyota Tacoma

В Южной Калифорнии заметили тестирование покрытого тяжёлым камуфляжем пикапа Kia Tasman. Из этого не следует, что автомобиль будет продаваться на территории США, хотя такая вероятность есть.

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Kia Tasman точно будет продаваться в Австралии и ряде других стран, конкурируя с моделями вроде Chevrolet Colorado, GMC Canyon, Ford Ranger, Nissan Frontier, а также ведущей в этом сегменте Toyota Tacoma.

Kia Tasman планируют выпустить в 2025 году. Это пикап средних размеров, как любят австралийские автомобилисты. Tasman получит полноценный полный привод 4x4.

У Kia уже есть внедорожник Mohave подобного рода. У него применяется 3,0-литровый дизельный двигатель V6 с турбонаддувом с мощностью 253 л.с. и крутящим моментом 413 Нм.

Продажам автомобиля в США может помешать большой налог. Чтобы избежать его, Kia потребуется производить эту модель в США. У южнокорейского производителя есть здесь единственное предприятие в штате Джорджия, но вряд ли оно подходит для выпуска данной модели.