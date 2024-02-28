В основе технологии 3D-дисплея в Nubia Pad 3D II лежат алгоритмы искусственного интеллекта, позволяющие значительно улучшить качество стереоизображения.

На выставке Mobile World Congress 2024 китайский производитель смартфонов и других гаджетов ZTE представил интересную новинку - планшет Nubia Pad 3D II с поддержкой стереоскопического 3D-изображения без использования специальных очков. Этот анонс привлек внимание, поскольку напомнил о небольшом буме 3D-смартфонов и планшетов примерно 10 лет назад.

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Изображение: @Eric Zeman / Pcmag

В 2011-2012 годах на рынке появлялись устройства вроде HTC Evo 3D, LG Optimus 3D и Sharp Aquos Phone SH-12C, которые умели снимать 3D-фото и видео, и отображать их на экране в стереоскопическом режиме. Однако технология была несовершенна, а контента для таких гаджетов было крайне мало, поэтому большого успеха они не имели. Сейчас же, судя по всему, производители готовы попробовать реанимировать интерес потребителей к 3D-дисплеям.Nubia Pad 3D II - это полноценный и довольно производительный планшет на базе операционной системы Android. Его оснастили 12,1-дюймовым экраном с разрешением 2K (2560 x 1600 пикселей) и высокой частотой обновления 144 Гц. Под капотом находится новейший чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, большой объем оперативной памяти и 512 Гб встроенной памяти. Также имеется аккумулятор емкостью 10000 мАч, несколько камер и поддержка звука DTS:X Ultra.Главное отличие планшета кроется в возможности отображать контент в 3D без использования каких-либо дополнительных очков. Эффект достигается благодаря применению специальных жидкокристаллических линз в дисплее и использованию алгоритмов искусственного интеллекта для обработки изображений и видео. Как утверждает ZTE, интеллектуальные алгоритмы позволяют улучшить качество 3D-изображения на 80% и увеличить яркость на 100% по сравнению с обычными 3D-экранами. Кроме того, искусственный интеллект оптимизирует цветопередачу, разрешение, энергопотребление и сводит к минимуму артефакты при просмотре 3D.По словам журналистов, которые успели оценить демонстрацию возможностей Nubia Pad 3D II на выставке, эффект действительно производит впечатление. Планшет умеет быстро конвертировать обычный 2D-контент в 3D. Это работает как с фотографиями и видео, так и с некоторыми приложениями. При этом широкий угол обзора в 86 градусов позволяет смотреть 3D-изображение, не находясь строго напротив экрана.По сути, ZTE реализовал в Nubia Pad 3D II технологию автостереоскопического 3D-дисплея, которая обсуждается и тестируется уже несколько лет. Ранее ее коммерческое применение сдерживалось из-за сложности производства таких экранов и высокой стоимости. Но сейчас, видимо, эти проблемы удалось преодолеть.Если верить заявлениям ZTE, Nubia Pad 3D II способен вывести 3D-технологии на качественно новый уровень. Главное преимущество в том, что не нужны никакие дополнительные аксессуары вроде очков. А благодаря искусственному интеллекту удается значительно улучшить качество изображения по сравнению с предыдущим поколением 3D-устройств.Остается открытым вопрос с контентом, так как понадобятся 3D-приложения, фильмы и игры.