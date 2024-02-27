Указанная цена делает смартфон одним из самых доступных мобильников в форм-факторе раскладушки

На Всемирном мобильном конгрессе MWC 2024, проходящим в Барселоне бренд Nubia от ZTE представил своё первое устройство в линейке складных телефонов: Nubia Flip 5G.

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Смартфон Nubia Flip 5G может похвастаться большим 6,9-дюймовым складным AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ и плавной частотой обновления до 120 Гц. В сложенном состоянии новинка имеет удобный круглый внешний AMOLED-экран диагональю 1,43 дюйма и разрешением 466×466 пикселей, обеспечивающий быстрый доступ к уведомлениям и основным функциям без необходимости раскладывать телефон. По данным компании, устройство оснащено подвесной петлей с двумя направляющими, способной выдержать более 200 000 открываний.

За работу Nubia Flip 5G отвечает однокристальная система среднего уровня Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 с графическим процессором Adreno 644, обеспечивающим достойную производительность для повседневных задач. Хотя это не самый лучший процессор, он помогает поддерживать экономичную работу. Телефон оснащен 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти стандарта UFS 3.1, обеспечивая плавную работу и высокую скорость передачи данных. Из коробки устройство работает на ОС Android 13.

Смартфон оснащен основной камерой разрешением 50 МП и датчиком глубины на 2 МП для портретной съемки. Фронтальная камера представлена датчиком на 16 МП. Устройство также оснащено боковым сканером отпечатков пальцев.

Несмотря на компактный дизайн, Nubia Flip 5G не ударил в грязь в плане возможностей подключения, поддерживая 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, USB Type-C и NFC. За автономность телефона отвечает аккумулятор емкостью 4310 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт, которая позволяет полностью зарядить телефон примерно за 73 минуты.

Nubia Flip 5G выпускается в черном и золотом цветах, а стартовая цена составляет 599 долларов. Это делает его одним из самых доступных в настоящее время раскладных смартфонов, что должно привлечь потребителей, желающих получить опыт использования складной модели. Nubia еще не объявила дату запуска или доступности своего продукта, но ожидается, что эти подробности вскоре будут раскрыты.