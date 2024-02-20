ZTE представила новый складной смартфон Libero Flip в Японии, который выделяется своей доступной ценой, круглым вторичным дисплеем, качественной камерой на 50 МП и поддержкой 4K видео, а также чипсетом Snapdragon 7 Gen 1 и емким аккумулятором.

На японском рынке появился новый игрок в сегменте складных смартфонов – ZTE Libero Flip. Это устройство отличается не только своей доступной ценой, но и рядом уникальных особенностей. Среди них – круглый вторичный дисплей, который расширяет функционал использования телефона без необходимости его раскрывать. На этом экране можно отображать различные виджеты, в том числе управление музыкой, счетчик шагов и секундомер.

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Основная камера устройства на 50 мегапикселей способна снимать видео в формате 4K, а фронтальная камера на 16 мегапикселей расположена в центральном вырезе дисплея. Внутри смартфона работает чипсет Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, обеспечивающий хорошую производительность и эффективное энергопотребление благодаря сочетанию ядер Cortex-A710 и Cortex-A510.

ZTE Libero Flip оснащен достаточно емким аккумулятором на 4,310 мАч, который поддерживает зарядку мощностью до 33 Вт через USB-C. Несмотря на форм-фактор "раскладушки", устройство имеет только IP4X сертификацию, что означает его невосприимчивость к пыли, но не водонепроницаемость.

Libero Flip поступит в продажу в Японии 29 февраля 2024 года по цене 39,800 иен (около €246). Смартфон будет доступен в единственной конфигурации с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.