Xperia 1 VI получит новое для Sony соотношение сторон экрана

С момента появления в 2019 году смартфонов Xperia 1 и Xperia 5 компания Sony выпускала премиальные модели с соотношением сторон экрана 21:9. Теперь появились данные, согласно которым следующий аппарат может стать шире и короче предшественника из-за изменения соотношения сторон.

В сервисе микроблогов Weibo инсайдер Zackbuks подтверждает, что модель Xperia 1 VI будет иметь размеры 62 x 74,4 x 8,45 мм. У предыдущего аппарата Xperia 1 V они составляют 165 x 71 x 8,3 мм.

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Также было сказано, что соотношение сторон экрана окажется 19,5:9, в результате чего устройство будет короче и шире прежнего. Размеры экрана равны 149,6 x 69,4 мм, диагональ у него около 6,5 дюйма. Это напоминает аппараты серии Samsung Galaxy S24.

Ранее появлялась утечка данных о том, что в этом устройстве вместо разрешения 4К будет применяться дисплей 2K+. Из-за этого следует, что впервые в аппаратах линейки Xperia 1 не будет экрана формата 4K.

Поскольку официально Sony этих сведений не подтверждают, они ещё могут оказаться неточными или измениться до момента анонса смартфона.

Что касается других смартфонов Sony, модель Xperia 1 V получила оценку ремонтопригодности 6 по 10-балльной шкале от специалистов YouTube-канала PBKreviews.