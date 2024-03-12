Все три камеры на задней панели Xperia 1 VI оснащены 48-мегапиксельными сенсорами Exmor T

Ожидается, что компания Sony представит на рынке новую линейку смартфонов Xperia 2024 года уже в этом году. По информации из исследования Sumahodigest, в этой линейке будет минимум три модели: Xperia 1 VI, Xperia 5 VI и Xperia 10 VI.

реклама

У опубликованного отчета также имеются сведения о конфигурациях оперативной памяти устройств. Флагманская модель Xperia 1 VI будет предлагаться с оперативной памятью 12 ГБ и 16 ГБ. Xperia 5 VI будет оснащаться 8 ГБ ОЗУ, а Xperia 10 VI - 6 ГБ и 8 ГБ ОЗУ.

К сожалению, подробности о моделях Xperia 5 VI и 10 VI пока еще остаются неясными. Однако известны некоторые сведения о предстоящем флагмане, особенно относительно его камер. Согласно предыдущему отчету, все три камеры на задней панели Xperia 1 VI будут оснащены 48-мегапиксельными датчиками Exmor T.

Этот датчик аналогичен основной камере модели Xperia 1 V. Для более точного изображения, датчик Exmor T имеет разрешение 52 МП, однако изображения с разрешением 48 МП получаются несколько низкого качества из-за соотношения сторон 4:3. Sony называет его "многослойным" датчиком, так как бренду удалось разделить фотодиод и транзистор, а затем сложить их друг на друга, чтобы увеличить количество захваченного света и снизить уровень шума.

Также известно, что основная камера Xperia 1 VI будет иметь диафрагму f/1.4, 2-кратный оптический зум и автофокус с системой двухфазного срабатывания. Ожидается также поддержка записи видео в разрешении 1080p с электронной стабилизацией изображения (EIS).

Сверхширокоугольная камера будет иметь фокусное расстояние от 14 до 18 мм и автофокусировку. Что касается телеобъектива, то по слухам, он будет предоставлять 6-кратное увеличение, однако следует отметить, что это вероятно достигается за счет обрезки датчика, так как оптическое увеличение является всего лишь 3-кратным.