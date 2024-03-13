Компания выступила с официальным заявлением относительно своего подразделения Sony в Китае.

Недавно в интернете появились сообщения о возможном уходе Sony с китайского рынка мобильных устройств. Эта новость вызвала бурное обсуждение среди аналитиков и поклонников бренда. Однако сама компания оперативно опровергла эти слухи.

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В официальном заявлении подразделения Sony в Китае говорится, что бизнес смартфонов в этой стране развивается стабильно, сообщает издание Gizmochina. При этом подчеркивается стратегическая важность китайского рынка для японского технологического гиганта. Компания с оптимизмом смотрит на перспективы дальнейшего укрепления своих позиций в Поднебесной.

Это официальное опровержение слухов было крайне важно на фоне множественных домыслов относительно планов Sony в Китае. Несмотря на снижение доли компании на местном рынке смартфонов, японский технологический гигант не намерен уходить из этого высококонкурентного сегмента.Напомним, выход Sony на китайский рынок мобильных устройств состоялся более 10 лет назад после приобретения доли шведской компании Ericsson в их совместном предприятии. С тех пор японская корпорация прилагала колоссальные усилия, чтобы не отставать от стремительного роста и высочайшей конкуренции на этом перспективном рынке.Несмотря на снижение рыночной доли в последние годы, Sony продолжает активные продажи в Китае своих текущих флагманских смартфонов, включая модели Xperia PRO-I, Xperia 5 III и Xperia 1 V, что свидетельствует о твердом намерении компании и дальше бороться за потребителя в Поднебесной.Как сообщают инсайдеры, Sony уже ведет разработку нескольких перспективных смартфонов, анонс которых ожидается в 2024 году. В их числе флагманские Xperia 1 VI и Xperia 5 VI. Пока мало деталей о технических характеристиках этих новинок. Однако в некоторых утечках упоминается, что Xperia 1 VI получит тройную основную камеру с модулями 48 Мп и функцией цифровой подписи фотографий.Компания продолжит борьбу за китайского покупателя, внедряя инновационные решения в фотокамерах и программном обеспечении своих смартфонов. А функция цифровой подписи фотографий может стать по-настоящему уникальным предложением от Sony.







