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Недавно в интернете появились сообщения о возможном уходе Sony с китайского рынка мобильных устройств. Эта новость вызвала бурное обсуждение среди аналитиков и поклонников бренда. Однако сама компания оперативно опровергла эти слухи.
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Это официальное опровержение слухов было крайне важно на фоне множественных домыслов относительно планов Sony в Китае. Несмотря на снижение доли компании на местном рынке смартфонов, японский технологический гигант не намерен уходить из этого высококонкурентного сегмента.
В официальном заявлении подразделения Sony в Китае говорится, что бизнес смартфонов в этой стране развивается стабильно, сообщает издание Gizmochina. При этом подчеркивается стратегическая важность китайского рынка для японского технологического гиганта. Компания с оптимизмом смотрит на перспективы дальнейшего укрепления своих позиций в Поднебесной.
Напомним, выход Sony на китайский рынок мобильных устройств состоялся более 10 лет назад после приобретения доли шведской компании Ericsson в их совместном предприятии. С тех пор японская корпорация прилагала колоссальные усилия, чтобы не отставать от стремительного роста и высочайшей конкуренции на этом перспективном рынке.
Несмотря на снижение рыночной доли в последние годы, Sony продолжает активные продажи в Китае своих текущих флагманских смартфонов, включая модели Xperia PRO-I, Xperia 5 III и Xperia 1 V, что свидетельствует о твердом намерении компании и дальше бороться за потребителя в Поднебесной.
Как сообщают инсайдеры, Sony уже ведет разработку нескольких перспективных смартфонов, анонс которых ожидается в 2024 году. В их числе флагманские Xperia 1 VI и Xperia 5 VI. Пока мало деталей о технических характеристиках этих новинок. Однако в некоторых утечках упоминается, что Xperia 1 VI получит тройную основную камеру с модулями 48 Мп и функцией цифровой подписи фотографий.
Компания продолжит борьбу за китайского покупателя, внедряя инновационные решения в фотокамерах и программном обеспечении своих смартфонов. А функция цифровой подписи фотографий может стать по-настоящему уникальным предложением от Sony.