Новый процессор Snapdragon для Windows на ARM позволит поиграть в современные игры

В недалёком будущем должен быть представлен процессор Snapdragon X Elite. В преддверии этого события были показаны его возможности, которые заключаются в способности запускать игру Baldur's Gate 3 на частоте не менее 30 кадров/с.

Qualcomm работает над тем, чтобы ноутбуки на её процессорах могли использовать не только для работы, но и для игровых развлечений. По словам представителей компании, большинство игр под Windows смогут работать с её процессорами. Разработчики получили три варианта запуска игр на платформе на основе Arm. Лучшую производительность и эффективность обеспечивает нативный запуск программного обеспечения ARM64. Гибридный ARM64EC означает эмуляцию программ и нативные драйверы и библиотеки, также с высокой производительностью. Эмуляция x64 не требует от разработчиков никаких действий, но производительность будет ниже нативной.

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За всё это отвечает графический процессор Adreno, производительность которого способна достигать 4,6 TFLOPS. У него есть поддержка интерфейсов DX12, DX11, Vulkan, OpenCL посредством драйверов, а также более старых DX9 и OpenGL 4.6. На слайдах показан прирост производительности до 80% по сравнению со встроенной графикой Radeon 780M на архитектуре RDNA 2 при аналогичном потреблении энергии.

Теперь появился видеоролик с запуском игры Baldur's Gate 3 на разрешении 1080p, хотя настройки качество графики неизвестны. Скорость составляла около 25-30 кадров/с. Для сравнения, процессор AMD Ryzen 9 7940HS со встроенной графикой Radeon 780M здесь же способен показать результат 25-40 кадров/с с TDP 30 Вт.

Можно рассчитывать на то, что после релиза процессора его производительность будет ещё выше с учётом оптимизации драйверов для игр и приложений. Дебют процессоров Snapdragon X Elite и X Plus ожидается в середине года.