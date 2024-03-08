Qualcomm Snapdragon X Elite и X Plus содержат GPU Adreno и поддержку интерфейса Vulkan

Процессоры следующего поколения Snapdragon X Elite и X Plus для Windows-компьютеров должны быть представлены в недалёком будущем. Пока же благодаря утечке драйверов о них стало известно нечто новое.

Qualcomm анонсировала в своё время Snapdragon X Elite для ПК на Windows AI. С помощью этих чипов компании надеется на равных противостоять конкурентам вроде Apple, Intel и AMD. Ожидается восемь моделей процессоров с разными конфигурациями ядер, частотами и мощностью. Список следующий:

Snapdragon X Elite X1E80100

Snapdragon X Elite X1E78100

Snapdragon X Elite X1E76100

Snapdragon X Elite X1E84100

Snapdragon X Plus X1P62100

Snapdragon X Plus X1P64100

Snapdragon X Plus X1P56100

Snapdragon X Plus X1P40100

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Спецификации пока неизвестны, хотя у топовой модели X Elite X1E80100 будет восемь мощных и четыре энергоэкономичных. Максимальная частота составит 4,3 ГГц. Уже появлялись тесты этой модели, результаты оказались весьма приличными. Snapdragon X Elite могут иметь 12 ядер против меньшего числа ядер или более низких частот в чипах X Plus.

В состав этих чипов войдёт графический процессор Qualcomm Adreno также в разных конфигурациях. Драйвер показывает поддержку современных интерфейсов прикладного программирования DX11, DX12 и OpenGL.

Эти процессоры основаны на архитектуре Oryon и производятся на техпроцессе TSMC 4 нм с кэшем до 42 МБ, мощным блоком нейронных вычислений и мощностью до 75 TOPs в ИИ и 4,6 TFLOPs у Adreno в операциях FP32. Будет поддерживаться память LPDDR5x-8533 объёмом до 64 ГБ, накопители PCIe Gen 4.0 NVMe, Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.

Появление ноутбуков с этими процессорами ожидается в середине года.