Тесты показывают мощь процессора Snapdragon X Elite

Следующее поколение ноутбуков и планшетов на архитектуре ARM будет работать на чипе Snapdragon X Elite. Ждать их появления остаётся ещё несколько месяцев, но уже доступны результаты тестирования. Если верить этим результатам, графика здесь будет не хуже, чем в последнем поколении процессоров Intel Core Ultra.

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Тестирование провёл турецкий YouTube-блогер. Среди тестов были Proycon, 3DMark, Visual Studio Code и 7-Zip. Применялось эталонное устройство Qualcomm, сравнение велось с ноутбуком на чипе Intel Core Ultra 7 155H. Мощность ноутбука Qualcomm составляла 28 Вт.

UL Proycon представляет собой тест искусственного интеллекта с применением машинного зрения. Результат Snapdragon X Elite составил 1720 баллов против всего 478 баллов у Intel Core Ultra. Для занимающихся моделями искусственного интеллекта разработчиков ноутбуки следующего поколения на ARM могут оказаться лучшим выбором.

В тестах графического процессора будущий чип оказался на равных с Intel. Результат в среднем составлял 39 кадров/с против 38 кадров/с у Intel со встроенной графикой Arc. Это означает возможность играть на этих ноутбуках в не самые тяжёлые игры. Тестирование в 7-Zip было завершено за 22 секунды против 23 секунды у Intel.