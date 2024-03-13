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Новые ноутбуки с Windows на ARM получат мощную встроенную графику
Тесты показывают мощь процессора Snapdragon X Elite

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Следующее поколение ноутбуков и планшетов на архитектуре ARM будет работать на чипе Snapdragon X Elite. Ждать их появления остаётся ещё несколько месяцев, но уже доступны результаты тестирования. Если верить этим результатам, графика здесь будет не хуже, чем в последнем поколении процессоров Intel Core Ultra.

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Тестирование провёл турецкий YouTube-блогер. Среди тестов были Proycon, 3DMark, Visual Studio Code и 7-Zip. Применялось эталонное устройство Qualcomm, сравнение велось с ноутбуком на чипе Intel Core Ultra 7 155H. Мощность ноутбука Qualcomm составляла 28 Вт.

UL Proycon представляет собой тест искусственного интеллекта с применением машинного зрения. Результат Snapdragon X Elite составил 1720 баллов против всего 478 баллов у Intel Core Ultra. Для занимающихся моделями искусственного интеллекта разработчиков ноутбуки следующего поколения на ARM могут оказаться лучшим выбором.

В тестах графического процессора будущий чип оказался на равных с Intel. Результат в среднем составлял 39 кадров/с против 38 кадров/с у Intel со встроенной графикой Arc. Это означает возможность играть на этих ноутбуках в не самые тяжёлые игры. Тестирование в 7-Zip было завершено за 22 секунды против 23 секунды у Intel.

#ноутбуки #arm
Источник: digitaltrends.com
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Скоро карта слезу прольет на мат плату и унесет весь ПК в мир иной, это жижобай дешманский. По смотрим какие историй поэт Шиша начнет сочинишь.
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У тебя только твои трусики мокренькие. А у меня карта идеальная сухая
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OgoGoLog
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Там ещё и видосик с накрытием 2-х вертушек на стоянке подоспел. Сначала помяли кассетной бомбочкой, потом точечными снарядами добили. Жаль, что третью не достали кассетной.
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15:21
я знаю, но у шеши все иначе, это топь с богато куда-ядеръ))))
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