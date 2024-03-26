Lenovo Tab M11 приносит стилус в среднюю ценовую категорию

В январе компания Lenovo анонсировала во время выставки CES 2024 свой очередной планшет Tab M11. Теперь среди прочих стран он предлагается покупателям в Индии.

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Устройство обладает 11-дюймовым экраном WUXGA с разрешением 1080p. У этого экрана имеется сертификат TUV Rheinland Low Blue Light для обеспечения более комфортного просмотра. Устройство работает на процессоре MediaTek Helio G88. Ёмкость батареи у него составляет 7040 мАч, что означает 10 часов просмотра видео. С обеих сторон находятся камеры с разрешением 8 Мп.

Весит устройство 465 г при толщине корпуса 7,15 мм. Имеется защита от воды и пыли уровня IP52. В комплект поставки планшета входит стилус Tab Pen для рукописного ввода и рисования. Среди предустановленных приложений можно назвать Nebo, MyScript Calculator и WPS. Lenovo Freestyle даёт возможность подключать к планшет к другим планшетам и компьютерам производства Lenovo. Установлена система Android 13, которая в итоге будет обновлена до Android 15.

Tab M11 предлагается в зелёном цветовом варианте по цене около $216. Он уже доступен для приобретения на сайте китайского производителя и в сторонних интернет-магазинах, начиная с 26 марта.