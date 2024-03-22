Также он будет иметь графический процессор ARM Mali-G68, в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти.

В отчете, представленном ранее в этом месяце, сообщается о новом планшете Lenovo под названием Lenovo Tab P12 Matte Display. Судя по названию, глянцевый дисплей прошлогодней модели Tab P12 был заменен на матовый экран, что позволит снизить блики на дисплее. Сейчас этот планшет появился в Google Play Console, где раскрыты некоторые подробности.

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Согласно информации в списке Google Play Console, Lenovo Tab P12 имеет номер модели TB372FC. Внутри планшета находится процессор MediaTek Dimensity 7050 SoC. Этот восьмиядерный чип состоит из четырех ядер Cortex-A78 с тактовой частотой 2,4 ГГц, четырех ядер Cortex-A55 с тактовой частотой 2,0 ГГц и графического процессора ARM Mali-G68, в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти. Что касается программного обеспечения, планшет будет поставляться с предустановленной операционной системой Android 13, которая, возможно, будет близкой к стандартной версии. Матовый дисплей будет иметь разрешение 2944 x 1840 пикселей и плотность пикселей 340 ppi. К сожалению, в списке не разглашается дополнительная информация.

Но при этом, ожидается, что Lenovo Tab P12 будет оснащен 12,7-дюймовым антибликовым ЖК-дисплеем, который подобен бумаге, с частотой обновления сенсорного экрана 240 Гц. Заявляется, что контрастность экрана составляет 1500:1. Также сообщается, что используется оперативная память типа LPDDR4X. Планшет будет обладать 256 ГБ встроенной памяти UFS 2.2 с возможностью расширения с помощью карты microSD. Что касается камеры, ожидается, что планшет будет иметь на задней панели 8-мегапиксельную камеру с LED-вспышкой и возможностью записи видео в формате 4K, а также на передней панели - 13-мегапиксельную камеру. В аудиосистему планшета входят четыре динамика JBL и поддержка технологии звука Dolby Atmos, а также есть сканер отпечатков пальцев для обеспечения безопасности. Ожидается, что варианты подключения будут включать Wi-Fi 6, Bluetooth версии 5.1 и порт USB Type-C 2.0. Планшет будет оснащен большой батареей емкостью 10 200 мА*ч с возможностью быстрой зарядки мощностью 30 Вт.