Samsung и SK hynix продемонстрировали чипы памяти GDDR7

Производящие память компании Samsung и SK hynix показали свои чипы GDDR7 в рамках мероприятия GTC 2024. Похоже, что новая память появится в видеокартах следующего поколения Nvidia Blackwell и AMD RDNA 4.

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Компания Micron чипов не показала, но также обещает GDDR7 до конца года. Принятие финального варианта стандарта JEDEC GDDR7 означает, что производители устройств начнут получать эти чипы.

SK hynix и Samsung показали чипы объёмом 2 ГБ. Они уже находятся в процессе производства и должны поступить на рынок до конца года. Чипы вместимостью 3 ГБ стоит ждать в 2025 году.

Сейчас считается, что флагманская видеокарта Nvidia Blackwell получит шину памяти 512 бит, тогда как карты на более слабом чипе GB203 довольствуются шиной 256 бит. 16 чипов памяти GDDR7 позволят получить объём 32 ГБ, что выглядит реалистичным предложением для карты RTX 5090.

Карты уровнем чуть ниже могут получить 16 ГБ памяти, чего хватает на современных игр. Или производитель может подождать GDDR7 3 ГБ и предложить объём памяти 24 ГБ с шиной 256 бит.