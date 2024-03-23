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Niko4123
SK Hynix планирует у GDDR7 достичь скорости 40 Гбит/с
Это превосходит то, над чем как сообщается работает Samsung, со скоростями приближающимися к 37 Гбит/с на вывод.

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Хотя об игровых графических процессорах не упоминается, скорость памяти GDDR7 для графических процессоров NVIDIA серии GeForce RTX 50 наверняка будет ниже. Скорее всего, для своих высокопроизводительных моделей таких как GeForce RTX 5090, будет установлена скорость ближе к 28 Гбит/с.

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Независимо от возможного использования GDDR7 в центрах обработки данных или в играх, одним из ключевых аспектов GDDR7 будет повышение эффективности. Потребление тепла и электроэнергии - это ахиллесова пята графических процессоров: слишком высокие значения ограничивают производительность и перегружают инфраструктуру. GDDR7 обеспечивает на 20 % более высокую энергоэффективность и снижение теплового сопротивления на 70 % по сравнению с GDDR6.

Соедините эту экономию энергии с возросшим потенциалом скорости до 40 Гбит/с в GDDR7, и получится мощная комбинация. Клиенты корпоративного уровня будут выстраиваться в очередь, чтобы приобрести эти новые графические процессоры NVIDIA, поскольку NVIDIA в настоящее время удерживает контроль над наиболее востребованными продуктами. Чтобы идти в ногу с конкурентами, крупные компании, стремящиеся к любому потенциальному преимуществу в области искусственного интеллекта, получат огромную выгоду от GDDR7.

Хотя скорости SK hynix, наблюдаемые HardwareLuxx впечатляют, фактическое применение в продуктах еще предстоит увидеть. GDDR7 от Samsung со скоростью 28 Гбит/с, скорее всего, станет первым знакомством геймеров с этой технологией, когда серия GeForce RTX 50 дебютирует в 2024 году.

#sk hynix #gddr7
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SK hynix представила память GDDR7 со скоростью 40 Гбит/с
Samsung продемонстрировала на выставке Nvidia GTC новые модули памяти GDDR7 со скоростью 32 Гбит/с
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