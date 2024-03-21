На этой неделе южнокорейская компания представила свои последние разработки на конференции Nvidia по технологиям графических процессоров, намекнув на партнерство в рамках серии RTX 50.

На этой неделе проходит конференция Nvidia GTC, которая посвящена в основном искусственному интеллекту. Одним из ключевых моментов мероприятия стало объявление о новой архитектуре Blackwell. Представленное на выставке оборудование для центров обработки данных использует память с высокой пропускной способностью (HBM), поэтому неудивительно, что Samsung также приняла участие в мероприятии, поскольку южнокорейская компания производит память данного типа. Однако, помимо HBM, Samsung также представила свои новые модули GDDR7 для игровых видеокарт. Выставленный на конференции экземпляр новой видеопамяти дал нам первую конкретную информацию о скоростях, которые могут быть достигнуты, когда GDDR7 появится в видеокартах нового поколения.

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Присутствовавшие на выставке журналисты немецкого сайта Hardwareluxx обнаружили стенд Samsung, где представители южнокорейской компании рассказывали о преимуществах видеопамяти GDDR7. В последнее время возникла некоторая путаница относительно спецификаций первых модулей GDDR7, которые выйдут на рынок, – ходили слухи о линейке модулей со скоростями от 28 Гбит/с до 36 Гбит/с. На стенде Samsung было указано, что компания выпустила первые модули емкостью 2 ГБ, работающие со скоростью 32 Гбит/с и возможно, именно такие модули мы увидим в будущих видеокартах от Nvidia и AMD. Однако Hardwareluxx сообщает, что несмотря на демонстрацию модулей 32 Гбит/с, Nvidia, скорее всего, выберет чипы со скоростью 28 Гбит/с для линейки RTX 50, чтобы улучшить ее энергоэффективность.

Несмотря на то что Samsung представила 2-гигабайтные чипы на выставке, пока неизвестно, будет ли Nvidia использовать эти модули в видеокартах серии RTX 50. Источник: Hardwareluxx

Немецкие эксперты утверждают, что модули со скоростью 28 Гбит/с обеспечат 17%-ный прирост пропускной способности по сравнению с существующими модулями GDDR6X, которые используются в флагманских видеокартах Nvidia. Что касается чипов со скоростью 32 Гбит/с, то они в конечном итоге увеличат этот показатель до 33%. Помимо увеличения пропускной способности, новые модули также будут весьма энергоэффективными. Samsung утверждает, что ее модули GDDR7 могут работать при напряжении 1,1 В вместо 1,35 В, требуемого для памяти GDDR6X. Кроме того, Samsung заявила, что благодаря «оптимизированному дизайну схемы» их модули на 70% снизили тепловое сопротивление, поэтому GDDR7 будет легче охлаждать, чем нынешние чипы GDDR6/X от AMD и Nvidia.

Нам придется немного подождать и посмотреть, как сложатся обстоятельства , когда AMD и Nvidia объявят свои видеокарты следующего поколения, поскольку пока неизвестно, будет ли Nvidia использовать модули Samsung в серии RTX 50. Раньше Nvidia использовала исключительно чипы Micron GDDR6X для своих высокопроизводительных видеокарт, а Micron объявила, что выйдет на рынок с модулями 32 Гбит/с позднее в этом году. JECEC уже опубликовал спецификации GDDR7, поэтому мы знаем, что новые модули точно появятся в этом году; просто непонятно, кто, какие компании и на каких скоростях будут использовать эти модули. Теперь, когда Samsung дала нам первое представление о том, что нас ждет, Micron и SK Hynix, надеемся, скоро также предоставят больше информации о новых модулях GDDR7.