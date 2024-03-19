Huawei в четверг представит смартфоны Nova 12s, Nova 12 SE и Nova 12i

В минувшем декабре в Китае состоялся анонс смартфонов серии Huawei Nova 12. Теперь пришёл черед начать продажи этих аппаратов в других странах. В Twitter Huawei рассказала, что в Мексике анонс запланирован на 21 марта. Предварительные продажи моделей Huawei Nova 12 в этой стране уже стартовали. Всего будут представлены три аппарата: Nova 12s, Nova 12SE и Nova 12i.

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Это отличается от того, какие смартфоны поступили в продажу в Китае. Там покупателям доступны модели Nova 12 Lite, Nova 12, Nova 12 Pro и Nova 12 Ultra. Малазийский сайт Huawei рассказал о характеристиках новых устройств.

Nova 12s получил корпус длиной 161,29 мм, шириной 74,96 мм и толщиной 6,88 мм. Вес составляет 168 г, доступны чёрный, синий и белый цветовые варианты.

Спереди находится экран OLED размером 6,7 дюйма с разрешением 2412 x 1084 и частотой 120 Гц. Аппарат работает на процессоре Snapdragon 778G, у него 8 ГБ оперативной памяти и хранилище 256 ГБ.

Сзади располагается основная камера 50 Мп и сверхширокоугольная 8 Мп. Разрешение передней камеры равно 60 Мп. Ёмкость батареи составляет 4500 мАч при поддержке зарядки мощностью 66 Вт.

Модель Nova 12 SE чуть длиннее и шире, а именно 162,39 мм и 75,47 мм. Толщина здесь 7,39 мм, вес 186 г. Доступны чёрный и зелёный цвета.

Экран также OLED размером 6,67 дюйма с разрешением 1080 x 2400. Частота лишь 90 Гц. Внутри находится процессор Snapdragon 680 и также конфигурация 8/256 ГБ. Разрешение основной камеры равно 108 Мп, есть сверхширокоугольная камера 8 Мп и камера макро 2 Мп, а также передняя камера 32 Мп. Ёмкость батареи 4500 мАч, мощность зарядки 66 Вт.

Модель Nova 12i получила процессор Snapdragon 680 и ту же конфигурацию памяти. Экран здесь IPS LCD размером 6,7 дюйма с разрешением 1080 x 2388 и частотой 90 Гц. Основная камера тоже 108 Мп, но нет сверхширокоугольной, а передняя только 8 Мп. Ёмкость батареи 5000 мАч при мощности зарядки 40 Вт. Размеры этого аппарата 163,3 х 74,7 x 8,4 мм при весе 199 г.