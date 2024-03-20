Осталось только найти новый повод.

Хотя осеннее расследование позволило американским чиновникам прийти к выводу, что у Huawei Technologies нет возможности получать 7-нм чипы китайского производства в существенных количествах, желания наложить дополнительные ограничения на китайских производителей полупроводниковой продукции это не отменяет. По крайней мере, агентство Bloomberg сообщает о готовности американских регуляторов расширить список китайских компаний, которые будут подвергнуты санкциям со стороны США.

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Источник изображения: Huawei Technologies

Производители полупроводниковых компонентов Qingdao Si’En, SwaySure и PST могут оказаться не единственными, кого коснутся очередные ограничения в сфере экспортного контроля США. Под каток американских санкций могут попасть поставщики технологического оборудования SiCarrier и Pengjin, работающие в родном для Huawei Шэньчжэне. Кроме того, власти США хотят ввести санкции против компании CXMT, которая считается ведущим китайским производителем микросхем оперативной памяти и задумывается о разработке аналога HBM для ускорителей вычислений. Когда могут вступить в силу новые санкции, не уточняется.