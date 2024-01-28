Бренд Amazfit выпустил обновление прошивки для умных часов Amazfit Active, добавив им несколько новых возможностей

Amazfit представила обновленную прошивку для своих умных часов Amazfit Active, внедряя ряд инноваций, которые призваны усовершенствовать функциональность устройства. Одним из ключевых обновлений стало расширение возможностей интеллектуального тренера ZeppCoach, который теперь способен формировать персонализированные планы беговых тренировок для дистанций 3, 5 и 10 км.

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Однако настоящий прорыв представляет обновленный алгоритм PeakBeats, предоставляющий мгновенный анализ физического состояния пользователя после тренировок. Этот алгоритм включает в себя параметры, такие как максимальное потребление кислорода, тренировочная нагрузка, время восстановления и эффективность тренировок.

Помимо этого появился новый жест "flick", предоставляющий быстрый доступ к статистике тренировок, хотя компания пока не представила визуальное представление этого жеста. Наконец, обновленное приложение Zepp для смартфона позволяет более подробно отслеживать темп восстановления частоты пульса.

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Это обновление уже доступно для загрузки на Amazfit Active в различных регионах.