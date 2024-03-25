Следующее поколение мобильных процессоров Apple станет значительно быстрее

Минувшей осенью в аппаратах iPhone 15 Pro компания Apple стала использовать процессоры A17 Pro, которые значительно превосходят по скорости конкурирующие Snapdragon 8 Gen 3. Теперь ведётся работа над следующим поколением чипов A18 Pro для iPhone 16 Pro. Один из пользователей китайского сервиса микроблогов Weibo опубликовал два изображения результатов тестирования нового процессора в бенчмарке Geekbench.

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В одноядерном и многоядерном тестировании Geekbench 6 результаты составили 3570 и 9310 баллов. Это означает прирост производительности на 22% и 28% по сравнению с A17 Pro. В более старой версии Geekbench 5 результаты оказались равны 2571 и 7359 баллов, что даёт прирост 20% и 38% против A17 Pro.

Во втором посте результаты составили 2822 и 8571 балл и 2517 и 7359 баллов. Здесь преимущество менее значительное.

Выводы пока делать рано, поскольку вариант процессора неокончательный. В смартфонах он может оказаться не таким быстрым ради сокращения энергопотребления и нагрева. Ожидается, что чип A18 Pro будет производиться на техпроцессе TSMC 3 нм и состоять из двух производительных ядер и шести экономичных.