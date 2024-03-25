Tesla 3 Performance/Ludicrous должен быть представлен уже скоро

Недавно появилась серия утечек информации относительно улучшенного варианта электромобиля Tesla Model 3 Performance (Ludicrous). Благодаря этим данным стало лучше известно, чего ждать от этого электрического суперседана.

Официально производитель ничего не говорит, но в Twitter появилось небольшое видео, демонстрирующее спецэффекты на переднем и заднем экранах во время ускорения в режиме Insane. Другое видео показало пользовательский интерфейс на сенсорном экране. Здесь демонстрируется адаптивная подвеска с возможностью стандартного и спортивного режимов езды и управления. Подвеска может быть пневматической.

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Будут доступны режимы ускорения Chill, Sport, Insane. Показанные на видео эффекты на экране должны относиться к версии Insane.

В очередной раз удалось разглядеть логотип Ludicrous. Также был замечен режим Track и автоматическое переключение передач.

На форумах Reddit была опубликована информация об аккумуляторе Panasonic E3 2170. Шасси будет иметь настройку под версию Performance.

В версии для США будет предлагаться премиальный аудиопакет и сиденья с вентиляцией. Такой автомобиль был произведён на предприятии в городе Фримонт, так что начало промышленного производства ожидается уже скоро.





Ранее сообщалось об уникальных спортивных сидениях в этом автомобиле и новом электродвигателе мощностью 618 л.с.

Стандартная Tesla Model 3 в прошлом году получила более привлекательную переднюю часть и стала более обтекаемой. Вдобавок к этому версия Ludicrous станет обладателем более яркого переднего бампера и более глубокого сплиттера. Сзади будет спойлер из углеродного волокна. Из него же будут выполнены вставки в салоне.