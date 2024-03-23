Эту опцию можно будет установить в будущем.

Компания Tesla до сих пор верит в свою способность в один прекрасный момент предложить владельцам электромобилей этой марки полноценную систему автопилота, которая позволит машинам ездить самостоятельно без наличия водителя на своём кресле. Проблему зарядки таких автоматических такси она первоначально пыталась решить разработкой достаточно сложных манипуляторов для зарядных станций, которые подключали бы зарядный кабель к порту электромобиля. В прошлом году в одном из слайдов презентации Tesla мелькнуло изображение электромобиля, заряжающегося беспроводным методом через индукционный контур, расположенный на полу гаража.

Как сообщает Electrek, одному из владельцев электрического пикапа Tesla Cybertruck удалось найти в инструкции по эксплуатации машины упоминание о специальных закрытых заглушками разъёмов в составе силовой подсистемы. Судя по описанию, они предназначены для подключения приёмного контура системы беспроводной зарядки тяговой батареи.

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Источник изображения: Cybertruck Owners’ Club

Другими словами, в случае необходимости владельцы Tesla Cybertruck могут дооснастить свои пикапы специальным модулем, который позволит им подзаряжать тяговую батарею беспроводным методом, минуя зарядный порт и отказываясь от использования кабеля. Даже при использовании в частном доме с гаражом подобный сценарий применения технологии выглядит весьма удобным. Не факт, конечно, что подобную опцию Tesla предложит автовладельцам в ближайшее время, но сама по себе идея кажется перспективной.