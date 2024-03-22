Компания дала указание своим сотрудникам о переходе на 5-дневную рабочую неделю. Ранее заводы Tesla работали по 6-дневному графику

Tesla Inc. решила уменьшить производство электромобилей на своем заводе в Китае в свете низкого спроса на новые энергетические автомобили и острой конкуренции на крупнейшем автомобильном рынке в мире. По информации инсайдеров, американский автопроизводитель дал указание своим сотрудникам в шанхайском заводе сократить производство внедорожника Model Y и седана Model 3, продолжая работать только пять дней в неделю, вместо шестидневной рабочей недели. Несмотря на рост общих продаж автомобилей в Китае на 17% и продаж электромобилей на 37,5% по сравнению с прошлым годом, Tesla сократила поставки.

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Tesla сталкивается со всё более жесткой конкуренцией в Китае, особенно со стороны местного производителя BYD Co. и других компаний, предлагающих доступные и технологически продвинутые электромобили. Несмотря на это, Tesla полагается на две модели, представленные до 2020 года, чтобы удерживать свою позицию на рынке Китая.

Спрос на электромобили замедляется не только в Китае, но и в других крупных регионах, таких как США и Европа. Tesla не только производит автомобили для внутреннего потребления, но также экспортирует десятки тысяч автомобилей в другие части Азии и Европы. Учитывая замедление спроса, некоторые производственные линии на заводе Tesla в Шанхае, включая цеха по производству аккумуляторов, могут быть приостановлены на длительный срок. Tesla предупредила свой персонал и поставщиков об ограничениях производства, которые могут продлиться до апреля.

Данные, опубликованные Китайской ассоциацией легковых автомобилей, свидетельствуют о том, что Tesla поставила 131 812 автомобилей за первые два месяца 2024 года, что на 6% меньше, чем в прошлом году. Несмотря на снижение цен и предложение стимулов для местных покупателей, только 53% автомобилей были проданы на внутреннем рынке. Сектор электромобилей в Китае замедлил свой рост после отмены правительственных субсидий в конце 2022 года. Tesla продолжает бороться с этими вызовами и надеется на восстановление спроса в ближайшем будущем.