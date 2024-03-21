По меньшей мере, в Европе и США.

В США и Европе компания Volkswagen уже некоторое время испытывает прототипы беспилотных «маршруток» на платформе электрического минивэна ID.Buzz, её технологическим партнёром в создании систем автоматического управления транспортными средствами является дочерняя компания Intel — израильская Mobileye. Как поясняет Electrek, подразделение Volkswagen по выпуску коммерческого транспорта к 2026 году рассчитывает вывести на дороги США и Германии оснащённые автопилотом четвёртого уровня минивэны ID.Buzz AD.

реклама

Источник изображения: Mobileye

Подобный уровень автоматизации подразумевает, что машина оснащается привычными органами управления, но способна обходиться без водителя. На борту таких минивэнов найдётся место для двух независимо работающих компьютеров, 13 камер, девяти лидаров Luminar и пяти радаров, способных контролировать пространство в окрестностях машины на 360 градусов. Volkswagen надеется наладить выпуск серийных автономных электрических минивэнов к 2026 году и начать их эксплуатацию на дорогах США и Европы. Если не считать компанию Tesla, никто из крупных автопроизводителей ещё не заявлял о своих намерениях начать поставки машин с четвёртым уровнем автономности в такие сроки.