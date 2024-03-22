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10test
Последнее обновление Android 15 обеспечивает поддержку спутникового подключения на уровне ОС
Кроме того, ключевые службы обмена сообщениями, такие как SMS/MMS и предустановленные приложения RCS, теперь могут использовать спутниковое соединение для связи

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Google продолжает представление новых возможностей операционной системы Android 15, выпустив вторую предварительную сборку для разработчиков (Developer Preview 2 или DP2). Эта версия основана на предыдущей версии, выпущенной в прошлом месяце, и также ориентирована на разработчиков, готовящих приложения для новой ОС. Публичная бета-версия ожидается в апреле.

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Одним из значительных изменений в Android 15 DP2 является встроенная поддержка спутниковых подключений на уровне операционной системы. Теперь в ОС включены элементы пользовательского интерфейса, обеспечивающие согласованное взаимодействие с пользователем на устройствах, подключенных к спутниковому сигналу. Приложения также могут определять, использует ли устройство спутниковую сеть и соответствующим образом настраивать свою функциональность. Кроме того, основные службы обмена сообщениями, такие как SMS/MMS и предустановленные приложения RCS, теперь смогут использовать спутниковое соединение для связи.

Среди других значимых дополнений в Developer Preview 2 можно отметить улучшения в автоматическом переключении языка для распознавания голоса. Теперь разработчики также могут настраивать внешний вид своих приложений для экранов раскладывающихся телефонов меньшего размера. Google отмечает, что эти экраны слишком малы для запуска полноценных приложений Android, но разработчики по-прежнему могут использовать их в рамках своих проектов.

#android 15 #sms #rcs #developer preview 2 #mms
Источник: gizmochina.com
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