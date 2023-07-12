Сквозное шифрование, синхронизация между разными устройствами и скачивание без доступа в интернет

Известная своей электронной почтой со сквозным шифрованием, а теперь и менеджером паролей, компания Proton запускает приложение облачного хранения данных на Windows. Прежде Proton Drive был доступен в веб-версии и на мобильных устройствах на Android и iOS. Приложение отличается от конкурентов тем, что бесплатно даёт зашифрованное хранение файлов. Будет поддерживаться синхронизация файлов между разными устройствами, скачивание без доступа в интернет и история версии файлов.

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Статистика говорит, что пользователи бета-версии приложения на Windows загружали в него данных пять раз больше, чем пользователи веб-версии и мобильных приложений вместе взятые. Больше 65% пользователей заходит на него через Windows-компьютеры, поэтому на них приложение выходит раньше, чем на Mac. Все файлы перед загрузкой на серверы Proton шифруются, поэтому даже сами владельцы сервиса не могут прочитать их.

Стоимость сервиса составляет $13 в месяц или $120 в год, за которые даётся безлимитный доступ к электронной почте, 500 ГБ хранилища, корпоративный VPN, менеджер паролей и службы календаря. Семейный доступ на шесть пользователей за $30 в месяц или $288 в год даёт 3 ТБ дискового пространства.

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В ближайшее время приложение будет выпущено на устройствах Mac, хотя обещанный ранний доступ в первом полугодии так и не был предложен, пишет Engadget.