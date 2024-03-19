Новой моделью Redmi может стать Note 13 Turbo

В понедельник компания Qualcomm представила новую систему на чипе Snapdragon 8s Gen 3 и производители мобильных устройств наперебой стали анонсировать аппараты на этом процессоре. В первую очередь речь идёт о китайских производителях, в число которых вошла и компания Redmi. Конкретную модель она не назвала, но есть предположение, что этим аппаратом станет Redmi Note 13 Turbo.

В марте минувшего года в Китае была представлена модель Redmi Note 12 Turbo на процессоре Snapdragon 7+ Gen 2. Аппарат следующего поколения ожидали увидеть на чипе Snapdragon 7+ Gen 3.

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Вместо этого появилась утечка данных, согласно которой Redmi Note 13 Turbo будет работать на процессоре более высокого уровня Snapdragon 8s Gen 3. Поскольку эта утечка совпадает с обещанием неназываемого смартфона Redmi, речь может идти именно о Note 13 Turbo на новом Snapdragon 8.

В мае минувшего года состоялся мировой релиз Redmi Note 12 Turbo под именем Poco F5. Соответственно, в этот раз появление нового аппарата за пределами Китая можно ждать под названием Poco F6.

Также известно, что Xiaomi представит на новом процессоре смартфон Civi 4 Pro. Анонс назначен уже на 21 марта.