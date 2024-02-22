Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Xiaomi выпустила ноутбуки Redmi Book Pro 14 и Redmi Book Pro 16 2024 года
Новое поколение ноутбуков Redmi Book Pro оснащаются процессорами Core Ultra и 32 ГБ оперативной памяти

реклама

 Xiaomi продолжает расширять семейство продуктов на базе передовых технологий. Сегодня компания представила ряд интересных новинок на мероприятии в Китае, среди которых конечно главной стал смартфон Xiaomi 14 Ultra, затмивший всех. Но на этом сюрпризы не закончились. После некоторого молчания на рынке ноутбуков Xiaomi наконец анонсировала модели Redmi Book Pro 14 и Redmi Book Pro 16 2024 модельного года.

реклама

 Обновление Xiaomi серии ноутбуков Redmi Book Pro 2024 года включает элегантные 14-дюймовые и 16-дюймовые модели. Эти ноутбуки, оснащенные процессорами Intel Core Ultra, обеспечивают значительный прирост производительности по сравнению с предыдущими мобильными компьютерами Redmi Book. Redmi Book Pro 16 2024 года предлагается с процессорами Intel Core Ultra 5 125H или Ultra 7 155H, а Redmi Book Pro 14 — с процессором Intel Core Ultra 5 125H.

 Что касается памяти, то для покупки будут доступны варианты оперативной памяти LPDDR5X объемом 16 и 32 ГБ, которые различаются в зависимости от выбранной модели. Что касается хранилища, то есть варианты SSD на 512 ГБ или 1 ТБ. Дисплей обеих моделей может похвастаться высоким разрешением и яркостью 500 нит.

Redmi Book Pro 16 2024:

Процессор: Intel Core Ultra 5 или Ultra 7;

Память: 32 ГБ LPDDR5X;

Хранилище: твердотельный накопитель PCIe NVMe емкостью 512 ГБ или 1 ТБ;

Дисплей: разрешение 3,1K, частота обновления 165 Гц, цветовая гамма 100% P3, яркость 500 нит, Dolby Vision, затемнение постоянным током, сертификат TÜV Rheinland на низкий уровень синего света;

Охлаждение: два вентилятора, тройная тепловая трубка;

Мощность: 70 Вт;

Батарея: 99 Втч;

Вес: 1,88 кг;

Толщина: 15,9 мм;

Порты: Thunderbolt 4, полнофункциональный USB-C, два USB-A, HDMI 2.1, разъем для наушников 3,5 мм.

ОС: Windows 11.

Redmi Book Pro 14 2024:

Процессор: Intel Core Ultra 5;

Память: 16 ГБ или 32 ГБ LPDDR5X;

Хранилище: твердотельный накопитель PCIe NVMe емкостью 512 ГБ или 1 ТБ;

Дисплей: разрешение 2,8K, частота обновления 120 Гц, цветовая гамма 100% sRGB, яркость 400 нит, затемнение постоянным током;

Мощность: 65 Вт;

Батарея: 80 Втч;

Вес: 1,4 кг;

Толщина: 14,9 мм;

Порты: Thunderbolt 4, полнофункциональный USB-C, два USB-A, HDMI 2.1, разъем для наушников 3,5 мм;

ОС: Windows 11.

 Что касается стоимости Redmi Book Pro 2024, то она составляет 5999 юаней для Redmi Book Pro 16 в конфигурации: Intel Ultra 5 125H, 32 ГБ ОЗУ, накопитель на 1 ТБ и 6999 юаней в конфигурации: Intel Ultra 7 155H, 32 ГБ ОЗУ, накопитель на1 ТБ.

 Цены на Redmi Book Pro 14 выглядят следующим образом:

Intel Ultra 5 125H/16 ГБ/512 ГБ: 4999 юаней;

Intel Ultra 5 125H/32 ГБ/1 ТБ: 5499 юаней;

Intel Ultra 7 155H/32 ГБ/1 ТБ: 6499 юаней.

#xiaomi #ноутбуки #redmi #core ultra 7 155h #ноутбуки xiaomi #core ultra 5 125h #redmi book pro 14 #redmi book pro 16
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Samsung объявила о старте продаж ноутбуков серии Galaxy Book4 с 26 февраля
Представлен Xiaomi 14 Ultra: камерофон с 50МП камерой Leica
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Индия отказалась от совместной модернизации Су-30МКИ с РФ и самостоятельно обновит истребитель
9
Disney обвинила зрителей в провале фильмов киновселенной «Marvel», «Звёздных войн» и «Русалочки»
14
BYD начала ценовую войну на рынке электромобилей снижением цен на свои электрокары
2
Samsung преобразует коммуникацию: наушники теперь с функцией мгновенного перевода
+
Эдвард Сноуден не подтвердил и не опроверг информацию, является ли он Сатоши Накамото
3
Первый в мире деревянный спутник призван решить проблему растущего космического мусора
2
«Ростех» показал ангар с четырьмя модернизированными стратегическими ракетоносцами Ту-160М
8
Tecno POVA 6 Pro появился в базе данных Geekbench
1
Российские дроны получили защиту от украинской РЭБ при помощи простой технологии
4
Последняя предварительная версия Windows 11 24H2 не запускается на процессоре Core 2 Quad
7
США объяснили, как Трамп собирается прекратить войну
5
AMD накажет китайских продавцов Radeon RX 6750 GRE, обеспечивших компании рост в 2023 году
6
Samsung анонсировала новые технологии звука Auracast, 360 Audio и Auto Switch на своих устройствах
2
Инженер Tesla ответил на многочисленные заявления о том, что Cybertruck ржавеют под дождем
3
Новый оптический диск вмещает 200 Тбайт данных
5
ТАСС: В Карачаево-Черкесии построят новый международный аэропорт
+
Android-приложение Google Assistant теперь по умолчанию является Gemini
+
Вредоносная программа Anatsa для Android была загружена 150 000 раз через Google Play
1
Япония инвестирует миллиарды долларов в проект Rapidus, чтобы вернуть лидерство в производстве чипов
+
Пользователи, удалившие Microsoft Edge, не могут обновить Windows 10 до последней версии
2

Популярные статьи

Eurasian Times: Украина планирует применить против России новые истребители 5-го поколения KAAN
12
Самые выгодные видеокарты NVIDIA и AMD для 1080р и 2К на российском рынке на конец февраля 2024 года
53
Китай обвалил мировые цены на никель с $50 000 до $16 000 за тонну
+
10 недорогих процессоров для игровых ПК с лучшим соотношением цены и производительности в 2024 году
14
Banishers: Ghosts of New Eden - слишком "душная" RPG (краткий обзор)
+
7 процессоров AMD на все случаи жизни, подходящие для апгрейда и новой сборки ПК
11
Eurasian Times: "лучший" танк НАТО Challenger 3 приступил к испытаниям в Германии
14
Минусы виртуальных игровых сборок ПК и почему новичку стоит быть с ними осторожным
8
5 причин купить в 2024 году SSD-накопитель большего объема, чем нужен вам прямо сейчас
102
ТОП-7 шестиядерных процессоров для игр — рейтинг 2024 года
26

Сейчас обсуждают

ЧatoБoт
20:49
Хорошо хрюкаешь, душевно. Мрiй и дальше. Но у вас там нынче и Победа отвалилась. Дальше куда драпать будете?
В США растут антивоенные настроения - американцы требует прекратить конфликты на Украине и в Азии
Евгений Ионица
20:47
Надо не рядом ставить, а устраивать так называемое слепое тестирование. Сначала дать человеку попользоваться одним монитором без указания разрешения. Затем другим. Большинство людей не сможет своими с...
5 причин, по которым я не собираюсь менять Full HD монитор на QHD или 4K в 2024 году
mahaleksmos
20:47
НИ кто не получит ( касательно кошельков). Третья очередь ни когда ничего не получал. НИ первый банк. А вклады там были только от важных людей. Вот они всё и получат.
Новое приложение NVIDIA объединяет все инструменты без необходимости авторизации
Джон Коннор
20:46
Все дерьмократы США должны быть уничтожены
В Польше в ближайшее время может появиться ядерное оружие США
CrtkR
20:44
Ой, да вот за тебя беспокоиться начинаю, как ты там, в заботах всё, в переживаниях весь посиживаешь?) И Вам - это кому? Как говориться - нас и тут неплохо кормят. Зачем мне из Питера переезжать, за Дн...
В США растут антивоенные настроения - американцы требует прекратить конфликты на Украине и в Азии
Иван Горыныч
20:42
Пора на Аляску, надрать зад пиндосам, глядишь и попустит.
Путин полетал за штурвалом стратегического бомбардировщика Ту-160М
Михаил Иванович
20:41
Крупные китайские банки уже прекратили работать с Россией из за боязни санкций
СМИ: Не успев принять 13-й пакет антироссийских санкций, ЕС уже готовит 14-й
Зю
20:39
Пару лет назад Аппле нерфила частоту процессора старых моделей. А когда её раскусили, то она вдруг заявила, что делала это ради выносливости батареи
Apple вдвое увеличила время автономной работы iPhone 15-й серии
ЧatoБoт
20:38
И что это ты раз"ойкался? Больно стало? Терпи, мыколка, терпи. Вам ещё за Днепр убегать, теряя кал.
В США растут антивоенные настроения - американцы требует прекратить конфликты на Украине и в Азии
Михаил Иванович
20:38
В мультиках
На СВО отправится дрон "Чайка", способный вертикально взлетать, но летать "по-самолетному"
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем