Новое поколение ноутбуков Redmi Book Pro оснащаются процессорами Core Ultra и 32 ГБ оперативной памяти

Xiaomi продолжает расширять семейство продуктов на базе передовых технологий. Сегодня компания представила ряд интересных новинок на мероприятии в Китае, среди которых конечно главной стал смартфон Xiaomi 14 Ultra, затмивший всех. Но на этом сюрпризы не закончились. После некоторого молчания на рынке ноутбуков Xiaomi наконец анонсировала модели Redmi Book Pro 14 и Redmi Book Pro 16 2024 модельного года.

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Обновление Xiaomi серии ноутбуков Redmi Book Pro 2024 года включает элегантные 14-дюймовые и 16-дюймовые модели. Эти ноутбуки, оснащенные процессорами Intel Core Ultra, обеспечивают значительный прирост производительности по сравнению с предыдущими мобильными компьютерами Redmi Book. Redmi Book Pro 16 2024 года предлагается с процессорами Intel Core Ultra 5 125H или Ultra 7 155H, а Redmi Book Pro 14 — с процессором Intel Core Ultra 5 125H.

Что касается памяти, то для покупки будут доступны варианты оперативной памяти LPDDR5X объемом 16 и 32 ГБ, которые различаются в зависимости от выбранной модели. Что касается хранилища, то есть варианты SSD на 512 ГБ или 1 ТБ. Дисплей обеих моделей может похвастаться высоким разрешением и яркостью 500 нит.

Redmi Book Pro 16 2024:

Процессор: Intel Core Ultra 5 или Ultra 7;

Память: 32 ГБ LPDDR5X;

Хранилище: твердотельный накопитель PCIe NVMe емкостью 512 ГБ или 1 ТБ;

Дисплей: разрешение 3,1K, частота обновления 165 Гц, цветовая гамма 100% P3, яркость 500 нит, Dolby Vision, затемнение постоянным током, сертификат TÜV Rheinland на низкий уровень синего света;

Охлаждение: два вентилятора, тройная тепловая трубка;

Мощность: 70 Вт;

Батарея: 99 Втч;

Вес: 1,88 кг;

Толщина: 15,9 мм;

Порты: Thunderbolt 4, полнофункциональный USB-C, два USB-A, HDMI 2.1, разъем для наушников 3,5 мм.

ОС: Windows 11.

Redmi Book Pro 14 2024:

Процессор: Intel Core Ultra 5;

Память: 16 ГБ или 32 ГБ LPDDR5X;

Хранилище: твердотельный накопитель PCIe NVMe емкостью 512 ГБ или 1 ТБ;

Дисплей: разрешение 2,8K, частота обновления 120 Гц, цветовая гамма 100% sRGB, яркость 400 нит, затемнение постоянным током;

Мощность: 65 Вт;

Батарея: 80 Втч;

Вес: 1,4 кг;

Толщина: 14,9 мм;

Порты: Thunderbolt 4, полнофункциональный USB-C, два USB-A, HDMI 2.1, разъем для наушников 3,5 мм;

ОС: Windows 11.

Что касается стоимости Redmi Book Pro 2024, то она составляет 5999 юаней для Redmi Book Pro 16 в конфигурации: Intel Ultra 5 125H, 32 ГБ ОЗУ, накопитель на 1 ТБ и 6999 юаней в конфигурации: Intel Ultra 7 155H, 32 ГБ ОЗУ, накопитель на1 ТБ.

Цены на Redmi Book Pro 14 выглядят следующим образом:

Intel Ultra 5 125H/16 ГБ/512 ГБ: 4999 юаней;

Intel Ultra 5 125H/32 ГБ/1 ТБ: 5499 юаней;

Intel Ultra 7 155H/32 ГБ/1 ТБ: 6499 юаней.