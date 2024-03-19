На смену протоколу файлообмена пришли потоковые трансляции и облачные хранилища

Созданный в 2001 году BitTorrent представляет собой протокол P2P для передачи файлов и любого другого цифрового контента в интернете. Сейчас эта технология обмена данными уже не настолько востребована, какой была пару десятилетий назад.

Объём трафика в интернете продолжает увеличиваться, но всё меньшая его доля приходится на исходящий трафик от BitTorrent. Канадская компания Sandvine опубликовала отчёт, где рассказывается об изменениях на рынке сетевого трафика в последнее время.

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До появления Web 2.0 на долю BitTorrent приходилось около 35% трафика интернета. В первую очередь речь шла о приложениях обмена файлами и сетях P2P, конкурентов у которых в то время не было.

С тех пор интернет-сервисы потоковой трансляции YouTube, Netflix и TikTok стали генерировать больше трафика, а пиратство вместо сетей P2P также происходит по большей части на сайтах потоковых трансляций. При этом BitTorrent продолжает генерировать заметную часть исходящего трафика.

В 2013 году на его долю приходилась треть трафика. Два года назад это значение уменьшилось до 10%. Сейчас ведущая десятка по объёму трафика относится к облачным хранилищам, сервисам обмена сообщениями и потоковых трансляций. На долю видео и социальных сетей приходится больше половины исходящего трафика на наземном и мобильном интернете.

BitTorrent продолжает применяться при использовании широкополосного доступа в интернет, занимая здесь 4% исходящего трафика. Доля сервисов iCloud и YouTube значительно выше.

Помимо пиратства, BitTorrent пользуется спросом среди исследователей и академических кругов для обмена большими объёмами данных.



