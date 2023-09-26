В 2003 году, во времена, когда Интернет только начал свой путь к мировому доминированию, BitTorrent сделал значительный вклад в область обмена файлами. Эта технология дала возможность людям передавать массовые объемы данных, включая видеофайлы, с невероятной легкостью.

Пользователи начали активно экспериментировать с этой мощной технологией, прежде всего обмениваясь пиратскими фильмами и популярными телешоу. Эти файлы путешествовали по всему миру и оставались доступными на протяжении всего времени, пока сеть продолжала сохранять их фрагменты. Некоторые из них существовали лишь несколько дней или недель, но у немногих была уникальная способность прожить более десяти лет.

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Похоже, самой старой активной раздачей, которая дожила до наших дней, стала Fanimatrix - фанатская версия блокбастера "Матрица", созданная группой друзей из Новой Зеландии два десятилетия назад. Эти творцы, оперируя с минимальным бюджетом в 800 новозеландских долларов, успешно завершили свой проект всего за девять дней. Тем не менее, после окончания съемок они столкнулись с одной большой проблемой - распространением своего произведения. Обычные каналы распространения фильмов были для них недоступными, а бесплатные сервисы обмена видео еще не существовали. Создание собственного сервера оказалось непосильной задачей из-за высоких затрат, превышавших сумму, вложенную в съемки.

Тогда один член команды, Себастьян Кай Фрост (Sebastian Kai Frost), начал активно искать альтернативные способы распространения своего фильма. В фильме он сыграл небольшую роль и одновременно взял на себя разработку и внедрение технических решений. Именно в этот момент Фрост обнаружил новую технологию с названием BitTorrent.