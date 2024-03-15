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СтарыйДед
Huawei официально анонсировала и показала изображения Band 9
Были опубликованы различные рекламные изображения на которых не видно различий в сравнении с предыдущей версией.

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Компания Huawei представила тизер нового фитнес-трекера Band 9, который они называют "новой эрой в мире фитнес-трекеров и улучшении функций сна". В общем, в сообщении компании было показано изображение Band 9, без каких-либо визуальных отличий от прошлогодней модели Band 8. Однако, Huawei не сообщила ни о дате релиза, ни о том, в чем будет отличаться новый трекер от предшественника.

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Тем не менее, информация о Band 9 все же просочилась из разных источников. Предположительно, Band 9 будет оснащен 1,47-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 368 x 194 пикселя и плотностью 282 ppi. Также сообщается, что этот фитнес-трекер будет иметь аккумулятор емкостью 180 мА*ч и будет водонепроницаемым до 5 атмосфер.

Получается, что Band 9 будет наследовать основные функции от Band 8. Интересно, что Huawei также не внесëт никаких изменений и в дизайн. Следовательно, возникает вопрос, какие различия будут между этими двумя моделями. Судя по тизеру, который опубликовал Huawei на своей странице в соцсети, можно сделать вывод, что Band 9 будет иметь лишь улучшенную функцию отслеживания сна. К сожалению, другие детали пока остаются неизвестными. Но стоит предположить, что цена на Huawei Band 9 будет примерно такой же, как у предыдущей модели, которая до сих пор продается по цене 59 евро в еврозоне.

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