Компании не помешали даже многочисленные санкции.

Согласно информации, предоставленной интернет-ресурсом Tom's Hardware (ссылающимся на данные Всемирной организации интеллектуальной собственности), в 2023 году китайская компания Huawei сумела оформить наибольшее количество патентов, и это невзирая на многочисленные санкции, ранее введенные против нее. Помимо этой компании в тройку лидеров вошла также южнокорейская корпорация Samsung и американская Qualcomm. Что интересно, еще годом ранее, то есть в 2022 году, первая тройка была точно такой же.

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Эксперты сходятся во мнении, что в соответствующем топе (по количеству патентов), состоящем из 50 компаний, заметно доминирование технологических компаний, занимающихся разработкой различного оборудования, устройств и компонентов для них, а также разнообразного программного обеспечения либо же специального телекоммуникационного оборудования. Общее количество патентов, оформленных в 2023 году, равняется 273 тысячам. Именно столько международных патентных заявок было одобрено в том году, что на пару процентов меньше, чем в 2022 году. Рекордное количество заявок регистрируется в таких высокоразвитых странах как, Китай, США, Япония и Южной Корея. Сюда же можно отнести некоторые страны, входящие в состав ЕС. В дальнейшем их позиции могут потеснить Индия и Турция, правда для этого им придется существенно нарастить соответствующий показатель.