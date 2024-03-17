Часы Galaxy Watch 7 могут выпустить в трех вариантах, они также получат более производительный чипсет, чем раньше

Все мы знаем, что Samsung готовится выпустить несколько моделей в июле этого года. Помимо новых складных телефонов, компания представит новые носимые устройства.

Galaxy Watch 7 могут быть доступны в вариантах Classic, Pro и Ultra с чипсетом Exynos W940 под капотом Сегодня появилось несколько слухов о серии Galaxy Watch 7, и похоже, что Samsung готовится внести новые изменения в свои любимые смарт-часы. В течение некоторого времени Samsung представила две модели часов этой серии - Pro и Classic, но похоже, что всего будет три варианта. Будут Pro и Classic, но будет и еще один, о котором ничего не известно. Однако, судя по предыдущим слухам, Samsung может выпустить вариант Ultra.

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В то же время появился еще один слух, который говорит о том, что серия Galaxy Watch 7 будет оснащена более производительным чипсетом. По слухам, в часах будет использоваться Exynos W940, и этот чипсет позволит увеличить эффективность на 50%, а также производительность на 30% по сравнению со старыми моделями. Новая серия часов Samsung - одна из лучших в плане впечатлений.

Дебют Galaxy Watch 7 Pro, Classic и Ultra состоится в июле. Тогда же Samsung представит складные телефоны и Galaxy Ring.



