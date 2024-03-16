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Поставки рабочих станций в 2023 году сократились почти на 9%
Рост продаж рабочих станций в ближайшее время ожидается за счёт ИИ и перехода на Windows 11

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Компания IDC недавно сообщала, что поставки персональных компьютеров в 2023 году сократились на 9%. Теперь она рассказывает о положении дел на рынке рабочих станций. Там тоже наблюдался спад, хотя и не такой значительный, какой был после пандемии.

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Поставки настольных рабочих станций и ноутбуков уменьшились на 8,8%. Это второй по величине спад с момента начала ведения статистики в 2008 году. В следующие пару лет аналитики рассчитывают увидеть рост рынка.

Большая часть спада пришлась на первую половину 2023 года, во втором полугодии ситуация стабилизировалась. К тому же поставки процессоров и видеокарт в последнем квартале года увеличились на 20%.

Объём рынка сохраняется более высоким, нежели он был до пандемии. Таким образом, падение 2022 и 2023 годов оказалось меньше, чем рост в 2020 и 2021 годах. К тому же сегмент корпоративных рабочих станций демонстрирует более высокую устойчивость, чем другие сегменты рынка ПК.

Двумя ведущими производителями здесь являются Dell и HP. Темпы роста их поставок сокращались по ходу года, но лидерство они не потеряли. На третьем месте находится Lenovo, которая приобрела в четвёртом квартале больше других, показав рост на 11%.

На этот год аналитики прогнозируют рост поставок на 5,2%, на следующий 7,9%. Внести вклад в этот рост должен переход на Windows 11. Редакции Windows 10 Enterprise и Education 11 июня достигнут конца жизни в версии 21H2 и 14 октября 2025 года в версии 22H2. Для получения обновлений предприятия должны перейти на Windows 11 или купить дорогую подписку на обновление Windows 10.

Также есть надежда на рост спроса за счёт выпуска компьютеров с искусственным интеллектом. Intel и AMD будут продвигать чипы с нейронными процессорами, которые позволят локально обрабатывать генеративный ИИ. На это же нацелено обновление Windows 11 24H2.

До 2028 года IDC ждёт среднегодичного роста поставок рабочих станций в 2%.

#рабочие станции
Источник: techspot.com
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