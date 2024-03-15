MotoGP 24 получит новые многопользовательские чемпионаты

Компания Milestone анонсировала видеоигру MotoGP 24. Итальянская студия приносит в неё ряд новых функций. Среди них Riders Market, что означает возможность гонщиков переходить в другие команды. Каждый сезон может начинаться с разными составами, поэтому геймеры будут соревноваться не только за победы в гонках и чемпионатах, но и за поиск новых гонщиков и сохранение имеющихся. В вымышленной социальной сети будут показывать лайки и ответы, посвящённые слухам о трансферах гонщиков.

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Стюарты MotoGP будут контролировать гонки и сессии во время выходных, следя за соблюдением правил на трассе. Они могут выдавать предупреждения и штрафы за неправильный обгон и другие провинности, и даже аннулировать квалификационное время.

Система под названием «Адаптивная сложность» анализирует результаты игрока и подстраивается соответственно. Обещано улучшение ИИ и физики.





Одним из главных новшеств игры станет чемпионат LiveGP. Это многопользовательский режим для лучших игроков на всех платформах, кроме Nintendo Switch. Здесь будет определённое количество турниров, и на каждом из них нужно набирать как можно больше очков. Кроссплатформенная игра будет доступна на PlayStation и Xbox. Игра с разделением экрана предлагается на PlayStation, Xbox и Steam.

Системные требования следующие:

Минимальные:

Операционная система: Windows 10 x64.

Процессор: Intel Core i5-4590 (4*3300) | AMD FX-8350 (4*4000) или аналогичный.

Память: 8 ГБ

Видеокарта: GeForce GTX 960 (4096 МБ) | Radeon Р9 285 (2048 МБ).

Хранилище: 24 ГБ свободного места.

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