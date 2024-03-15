На следующей неделе будут новости по Blackwell B100

На следующей неделе состоится мероприятие Nvidia Technology Conference (GTC), где компания должна рассказать разработчикам о своём графическом процессоре очередного поколения B100. Этот чип предназначен для работы с искусственным интеллектом и высокопроизводительных вычислений. Пока его появления в дата-центрах и потребительских компьютерах предстоит подождать.

В заявлении компании говорится о выступлении генерального директора Дженсена Хуанга. О поведает о том, как платформа ускоренных вычислений повлияет на новое поколение ИИ и устойчивых вычислений. В компании называют это выступление судьбоносным моментом в сфере искусственного интеллекта.

реклама

В мае 2020 года на этом мероприятии был продемонстрирован графический процессор Nvidia A100 на архитектуре Ampere. Тогда из-за пандемии мероприятие проводилось виртуально. В марте 2022 года был показан графический процессор Nvidia H100 на архитектуре Hopper.

В этом году краткий обзор возможностей B100 был описан в документе Nvidia, посвящённом GPU H200. Можно рассчитывать на заметное увеличение производительности по сравнению с A100 и H100.

Ожидается производство этого чипа на техпроцессах TSMC N3, за счёт чего можно будет увеличить число транзисторов и исполнительных блоков. Если же используется многочиповая конструкция, о чём говорят слухи, этот рост будет ещё более значительным. Правда, при этом мощность чипа может превысить 1000 Вт. Также будет применяться более быстрая память.