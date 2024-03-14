Игра, разрабатываемая студией Massive Entertainment, обещает стать одним из самых ярких видеоигр этого года, благодаря внедрению передовых технологий Nvidia

В преддверии выхода долгожданного экшена Star Wars Outlaws, Nvidia представила геймплей, демонстрирующий новейшие технологии визуализации. Игра, разрабатываемая студией Massive Entertainment, обещает стать одним из самых ярких видеоигр этого года, благодаря внедрению передовых технологий Nvidia, таких как трассировка лучей и DLSS 3.

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Трассировка лучей, представленная Nvidia, обещает перевести графическое восприятие игры на новый уровень. Физически точные тени и освещение не только улучшат восприятие от геймплея, но и добавят реализма взаимодействию с окружающим миром. Технология DLSS 3, доступная на видеокартах GeForce RTX 40-й серии, позволит игрокам насладиться беспрецедентной четкостью изображения и плавностью анимации, даже при включенной трассировке лучей.



Технический директор Massive Entertainment выразил восторг от сотрудничества с Nvidia, подчеркнув, что технологии компании позволяют разработчикам реализовать самые смелые идеи без ущерба для производительности. Такая поддержка открывает новые горизонты для создания захватывающих игровых миров, полных деталей и живых сцен.

Star Wars Outlaws предложит игрокам уникальный опыт, сочетающий элементы скрытности и динамичные сцены ограблений. Игра обещает вновь встречу с любимыми персонажами вселенной «Звёздных войн», а также знакомство с новыми героями, в частности, с Кей Весс, чья история погрузит игроков в процветающий преступный мир.