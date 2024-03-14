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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Diablo IV получит трассировку лучей уже в конце марта — NVIDIA
Также рейтрейсинг появится ещё в нескольких играх, названия которых знакомы лишь фанатам.

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Появившаяся несколько лет назад в играх мода на трассировку лучей, которая в зависимости от конкретного проекта совершенствует тени, отражения и освещение в целом (причём далеко не всегда всё вместе), на сегодняшний день внедряется всё большее количество видеоигр. Пока что зачастую появления трассировки лучей приходится ждать спустя месяцы после релиза, как, например, в случае с Diablo IV, которая свой пакет «рейтрейсинга» получит 26 марта, спустя девять месяцев после релиза ролевого экшена.

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Как уточняет NVIDIA, под эгидой которой в игры и внедряется соответствующая технология, в Diablo IV трассировка лучей будет отвечать за отражения брони, воды и окон, а также за усовершенствование теней. Проще говоря, в Diablo IV наличие трассировки лучей будет сразу заметно даже невооружённым глазом. А чтобы мы в этом не сомневались, NVIDIA опубликовала соответствующий видеоролик.

Геймеры, впрочем, не согласны с тем, что в играх с видом сверху подобная технология необходима: камера находится на слишком большом удалении, чтобы видеть хоть какую-тот разницу. Впрочем, никто же не заставляет активировать трассировку лучей, правильно? А для бескомпромиссных геймеров, вложившихся в мощные графические ускорители, это будет самое то.

#nvidia #blizzard #diablo iv
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