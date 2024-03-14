Процессор Apple A18 Pro может довольствоваться оперативной памятью LPDDR5T

В октябре на своём мероприятия Snapdragon Summit компания Qualcomm по традиции собирается представить мобильный флагманский процессор следующего поколения. В этом году им должна стать модель Snapdragon 8 Gen 4. Чем ближе становится это событие, тем больше информации появляется относительно возможностей данной системы на чипе.

Южнокорейское издание сообщает, что Snapdragon 8 Gen 4 может войти в состав первых мобильных процессоров с поддержкой стандарта оперативной памяти LPDDR6. Выходящий в аппаратах Apple iPhone нынешнего года процессор A18 Pro может довольствоваться поддержкой более старого стандарта LPDDR5T.

реклама

Правда, в этой же статье сказано, что с промышленным производством памяти LPDDR6 в этом году могут быть проблемы. В результате массовое распространение данного стандарта может произойти не раньше 2025 года.

Несмотря на вероятность подобных трудностей, использование вместе с Snapdragon 8 Gen 4 может хорошо сказаться на возможностях искусственного интеллекта на устройствах с этим процессором и памятью. От нового стандарта памяти ждут повышенной скорости обработки данных и пониженного энергопотребления по сравнению с нынешним LPDDR5.

Apple может компенсировать отставание, поскольку сейчас ведёт исследование хранения больших языковых моделей во флэш-памяти NAND. В таком случае даже ограниченный объём оперативной памяти не помешает аппаратам iPhone работать с ИИ.

В настоящее время LPDRR5T является наиболее быстрой памятью для мобильных устройств. Теоретическая скорость обработки данных здесь достигает 9,6 Гбит/с.