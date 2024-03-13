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Fantoci
Qualcomm готовится представить два новых флагманских чипа 18 марта
Мероприятие пройдет в Пекине, на котором, возможно, будут представлены Snapdragon 7+ Gen 3 и Snapdragon 8s Gen 3.

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Компания Qualcomm находится на пике популярности после выпуска Snapdragon 8 Gen 3, который будет устанавливаться в большинстве самых дорогих смартфонов 2024 года. Однако в бюджетных телефонах не получится установить такой производительный чип из-за его дороговизны. Поэтому американский производитель чипов подготовил менее производительные и дешевые версии версии Snapdragon 8. Хотя Qualcomm не раскрыла никаких подробностей, ожидается, что компания представит два новых Arm-процессора, нацеленных на «бюджетных флагманов» рынка смартфонов, которые будут представлены на мероприятии в Китае 18 марта. 

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В анонсе мероприятия, опубликованном в китайской социальной сети Weibo, содержится мало деталей. Текст тизерного изображения на китайском языке гласит: «Мудрость — это ядро, а дракон — дух». Стоит отметить, что Qualcomm удачно нашла поэтичный способ описать новые Arm-процессор. Ниже в тизере указывается, что на мероприятии будут представлены новые флагманские продукты.

До выхода Snapdragon 8 Gen 4 еще осталось чуть больше шести месяцев — мы ожидаем увидеть этот чип в октябре, а первые поставки устройств начнутся в самом конце 2024 года. На презентации в этом месяце, вероятно, будут представлены Snapdragon 8s Gen 3 и Snapdragon 7+ Gen 3. Схема наименования Qualcomm не слишком понятна — она действительно может сбивать с толку. Суть в том, что 8s — это шаг вниз по сравнению с Snapdragon 8 Gen 3, а 7+ Gen 3 — вообще на целую ступеньку ниже.

Тизерное изображение Snapdragon для китайского рынка.


У обоих процессоров будут убраны некоторые передовые функции (вероятно связанные с ИИ) по сравнению с топовыми чипами Qualcomm, особенно у 7+, но они должны сохранить большинство высококлассных характеристик, благодаря которым Qualcomm является предпочтительным выбором для флагманских смартфонов. Однако они будут достаточно дешевыми, чтобы продаваться в телефонах по цене менее 1000 долларов (или эквивалентной суммы в местной валюте).

Snapdragon 7+ Gen 3, согласно его названию, станет усовершенствованной версией Snapdragon 7 Gen 3, который был представлен в конце 2023 года. Эксперты ожидают, что у него останется восьмиядерная конструкция, но Qualcomm, вероятно, увеличит тактовую частоту или добавит более быстрое главное ядро, чтобы увеличить его производительность. Для предыдущей версии чипа использовался 4-нм техпроцесс TSMC, поэтому обновленная версия, вероятно, будет изготавливаться на этом же техпроцессе. Что касается Snapdragon 8s Gen 3 (предположительно модель SM8635), то о нем сложно сказать что-то наверняка. Qualcomm никогда не выпускала чипов с индексом S, поэтому неизвестно, насколько серьезными могут быть изменения по сравнению с оригинальной версией. Возможно, будут урезаны функции камеры, замедлены процессорные ядра или понижены характеристики графического процессора.

Учитывая то, что мероприятие пройдет в Китае, то эти процессоры будут ориентированы на азиатский рынок, но чипы среднего уровня Qualcomm со временем обычно появляются и в других регионах. В США мы уже видели несколько процессоров линейки Snapdragon 7, и они неплохо проявили себя в бюджетных флагманских телефонах. Первые подробности о новых чипах мы узнаем 18 марта в 14:30 по пекинскому времени (9:30 по московскому).

#qualcomm #snapdragon 7+ gen 3 #snapdragon 8s gen 3
Источник: weibo.com
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