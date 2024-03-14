Панель может отображать кнопки управления и пользовательские интерфейсы или предоставлять различную информацию.

Ведомство по товарным знакам и патентам США (USPTO) выдало компании Apple еще один патент на необычный дизайн iPhone и iPad. Новые устройства будут оснащены сенсорным дисплеем на боковой стороне, напоминающим сенсорную панель на моделях MacBook Pro, но с большим функционалом. Боковой дисплей будет выполнять несколько функций. Он сможет отображать кнопки управления и пользовательские интерфейсы, предоставлять информацию о состоянии, такую как время автономной работы и погода, а также предоставлять дополнительные возможности управления. Можно представить, что можно будет регулировать громкость или пропускать песни на iPhone с помощью специального бокового дисплея, что сократит необходимость в физических кнопках и основном дисплее. Это будет нечто вроде кнопок воспроизведения/паузы/пропуска на старых телефонах Nokia, но в модернизированном виде.

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Одним из примеров использования бокового дисплея является интерфейс музыкального проигрывателя, отображаемый сбоку, с названиями и текстами песен, а также с элементами управления громкостью и воспроизведением. Возможно, эта новая концепция дизайна является предвестником более изящных и минималистичных устройств, которые дополнят складные устройства Apple, если они когда-нибудь появятся на рынке.

Основной инновацией является не просто боковой дисплей, а его способность адаптироваться к контексту. Вместо замены физических кнопок виртуальными, боковые экраны будут реагировать на текущую деятельность, отображая соответствующие элементы управления и информацию. Однако, если смартфон упадет, то боковой дисплей может повредиться, что добавляет еще одну вещь, о которой стоит беспокоиться, если этот патент будет использован в будущих устройствах.

Точные сроки выпуска технологии пока неизвестны и, вероятно, останутся таковыми на ближайшее время. Однако это напоминает о том, как компании, такие как Apple, постоянно стремятся создать следующий крупный прорыв в дизайне смартфонов, учитывая постоянную борьбу за новые высоты в этой сфере. К примеру, можно вспомнить недавний патент Apple на портативные устройства, который позволит пользователям управлять домашними приборами с помощью жестов.