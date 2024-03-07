Digital Chat Station опубликовал новый пост на Weibo, в котором раскрыл емкость аккумулятора Pad 3 Pro, а также подтвердил другие его характеристики.

В настоящее время компания Vivo активно разрабатывает новую серию флагманских планшетов под названием Vivo pad 3, предназначенную для китайского рынка. Известно, что стандартная модель этой серии будет использовать последний чипсет Snapdragon 8s gen 3. Тем временем, pad 3 Pro может стать первым планшетом в мире, оснащенным чипсетом Dimensity 9300. Хотя официальное анонсирование чипсета для стандартной модели еще не состоялось, предполагается, что это произойдет немного позже. Однако ожидается, что вариант Pro будет представлен вместе с серией складных телефонов Vivo x fold 3 в конце марта в Китае. Недавно известный инсайдер Digital Chat Station опубликовал новый пост в Weibo, в котором раскрыл несколько характеристик pad 3 Pro, включая ёмкость аккумулятора.

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По информации от Digital Chat Station, pad 3 Pro будет оснащен аккумулятором ёмкостью 11 500 мА*ч и поддержкой быстрой 80-ваттной зарядки. На передней панели планшета будет установлен 12,95-дюймовый ЖК-экран с разрешением 3K (3096 x 2064 пикселей) и частотой обновления 144 Гц. Этот планшет, работающий на основе чипсета Dimensity 9300, будет поставляться с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Вероятно, устройство будет использовать операционную систему OriginOS, основанную на Android 14 для планшетов. Ожидается, что новая ОС обеспечит безупречное взаимодействие с другими устройствами от Vivo. Кроме того, планшет будет поддерживать мобильные сети для звонков и отправки сообщений. На задней панели Vivo pad 3 Pro, возможно, будет размещена 13-мегапиксельная камера, а на передней — 8-мегапиксельная камера.