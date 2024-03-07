Предстоящие модели смартфонов Vivo X Fold3 и X Fold3 Pro, предположительно, будут представлены в конце марта

Предстоящие модели смартфонов Vivo X Fold3 и X Fold3 Pro, предположительно, будут представлены в конце марта. По информации, опубликованной на Weibo, новые модели ожидаются в период с 26 по 28 марта.

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В сообщениях также указывается, что X Fold3 Pro будет использовать процессор Snapdragon 8 Gen 3, в то время как обычная версия X Fold3 будет оснащена более старым Snapdragon 8 Gen 2. Есть предположения, что обе версии могут использовать разные чипы для китайских и международных рынков.

Предполагается, что обычная версия будет оснащена тройной камерой, включающей основную, сверхширокоугольную и телекамеру, а Pro-версия может иметь улучшенный 64-Мп перископ. Ожидается, что модель Pro также будет поддерживать проводную зарядку мощностью 120 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. Кроме того, ждать можно представления новых планшетов Vivo Pad 3 и Pad 3 Pro, оснащенных процессорами Dimensity 9300 и Snapdragon 8s Gen 3 соответственно.